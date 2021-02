Prefeitura de Inhapim entrega ponte de concreto armado no distrito de São Tomé

INHAPIM – Na última sexta-feira (29/1) foi formalizada a entrega da ponte “Pedro Florêncio de Oliveira” no córrego Boa Sorte – distrito de São Tomé, zona rural de Inhapim.

As obras foram iniciadas em 2020 com recursos do Ministério de Desenvolvimento Regional e da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil onde foram investidos aproximadamente 154 mil reais. A ponte tem oito metros de comprimento e 4,2 m de largura.

Para o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, o reestabelecimento de fluxo do trânsito no local é essencial para escoamento da produção agrícola e o desenvolvimento rural. “Essa é mais uma obra de infraestrutura e ganho substancial na zona rural do município, e representa uma ponte de integração entre os distritos de Tabajara e São Tomé”, destacou.

Os distritos de Tabajara e São Tomé, região onde está localizada a ponte Pedro Florêncio de Oliveira destacam-se pela grande produção de gado de corte e leite, ou seja, existe um fluxo intenso de veículos pesados (caminhões taque e boiadeiro) que dela utilizam-se, dando ainda mais importância na conclusão desta obra.

Assessoria de Comunicação