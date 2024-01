Prefeitura de Inhapim entrega pavimentação e drenagem pluvial no distrito de Itajutiba

INHAPIM – Na tarde dessa última quinta-feira (11), o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, e o vice-prefeito Sandro da Saúde, acompanhados do secretário de Obras Welisson Abrantes Martins, da secretária de Agricultura, Nádia Rocha, do presidente da Câmara, José de Oliveira Batista (Coquinho/MDB), e dos vereadores Valdilene Salgado (Val da Saúde-MDB) e Marsonnilo Ferreira (PT), estiveram no distrito de Itajutiba para entrega das obras de pavimentação e drenagem pluvial da rua José Floriano, principal via de acesso a comunidade.

Segundo o executivo, as obras de calçamento e drenagem pluvial em bloquetes realizadas na rua José Floriano foram possíveis graças ao trabalho contínuo de toda equipe da administração municipal em sintonia com os moradores do distrito, além do apoio de emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual Marquinho Lemos (PT-MG), conforme explica a secretária de agricultura Nádia Rocha. “Há mais ou menos um ano estivemos reunidos com os moradores aqui do distrito de Itajutiba com a presença do deputado estadual Marquinho Lemos onde surgiu uma demanda relacionada a iluminação do Estádio Municipal Alfim Domingos. Logo após, os moradores levantaram também a necessidade de calçamento e drenagem da rua José Floriano, e em comum acordo com toda a comunidade, foi a demanda escolhida para atendimento, e graças ao trabalho contínuo e ininterrupto do nosso prefeito Marcinho, vice-prefeito Sandro da Saúde e toda nossa equipe que não medem esforços para transformar para melhorar a realidade deste município, mais um sonho dos moradores do distrito de Itajutiba torna-se realidade, que é o calçamento da rua José Floriano. Em nome do Partido dos Trabalhadores e toda equipe da administração municipal, agradeço ao deputado estadual Marquinho Lemos pela destinação dos recursos que possibilitaram a realização desta obra”, disse a secretária Nádia Rocha.

Além de entregarem as obras de calçamento e drenagem pluvial da rua José Floriano, o prefeito Marcinho e o vice-prefeito Sandro da Saúde estiveram visitando vários moradores do distrito de Itajutiba, colhendo demandas. “Mais uma vez estamos no distrito de Itajutiba e pudemos aproveitar no dia de hoje e fazer contato com o nosso bem mais precioso, a população inhapinhense. Sentir o calor humano dessa comunidade nos motiva a trabalhar ainda mais por Inhapim. Isso nos mostra a cada dia que estamos no caminho certo, melhorando a qualidade de vida de toda nossa população”, disse o vice-prefeito Sandro da Saúde.

O prefeito Marcinho aproveitou o momento da entrega das obras de calçamento e drenagem pluvial da rua José Floriano para lembrar que desde que assumiu a gestão municipal implantou uma nova dinâmica de trabalho no que se refere ao recebimento de emendas parlamentares de deputados, solicitando recursos de todos aqueles eleitos que foram votados em Inhapim e que desejam, seja da base, de centro ou da oposição, destinar recursos para a cidade. “Desde quando assumimos a administração de Inhapim buscamos sintonia com os nossos vereadores, sejam da base ou da oposição, firmando um compromisso de caso eles desejem buscar recursos junto aos seus deputados para projetos, obras e ações, em suas bases eleitorais, cada centavo conquistado via emendas parlamentares seriam alocados onde a liderança, vereador ou o próprio deputado desejasse. Inhapim assim como tantos outros municípios têm carências em diversas áreas, e todos os recursos que chegam no município para atender a população serão bem-vindos e bem aplicados. Trabalhamos dia a dia em nosso município para realizar sonhos, e este é mais um sonho que se torna realidade, com as graças de Deus continuaremos trabalhando e juntos vamos fazer muito mais para o município de Inhapim”, ressaltou o prefeito.

Somente nesse segundo mandato da gestão do prefeito Marcinho, o distrito de Itajutiba recebeu o calçamento e drenagem pluvial das ruas José Augusto Rodrigues, Governador Magalhães Pinto, Ilídio Alves de Carvalho, e agora a rua José Floriano. Além de calçamentos de ruas, houve a reforma e revitalização do estádio municipal Alfim Domingos, que recebeu alambrado, portal de entrada, vestiários, água tratada em parceria com a Copasa e a construção da ponte Antônio José de Freitas, em aduelas de concreto, ligando o distrito de Itajutiba ao distrito de Novo Horizonte.

Assessoria de Comunicação