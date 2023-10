Prefeitura analisa viabilidade para realização de concurso público em Caratinga

VEM CONCURSO PÚBLICO POR AÍ?

O prefeito de Caratinga Welington Moreira assinou um decreto que regulamenta a análise de viabilidade para a realização de concurso público e sua eventual preparação no âmbito do Poder Executivo Municipal de Caratinga.

A Comissão Especial deve levantar dados e informações sobre o funcionalismo público; estudar as legislações municipais e propor ou sugerir alterações. Também deve reunir com os secretários municipais e Departamento de Recursos Humanos para compreender a realidade de cada Secretaria Municipal.

O prazo de conclusão para análise de viabilidade para a realização de concurso público e sua eventual preparação, através de relatório, será de 120 dias, podendo ser prorrogado em caso de necessidade devidamente justificada.

O último concurso público realizado em Caratinga foi no ano de 2012.