Prefeitura afirma que ponte interditada na Dário Grossi oferece risco à população

Comerciantes reclamam de demora em reparos da estrutura e relatam transtornos. Executivo explica que aguarda chegada de materiais para dar continuidade aos trabalhos

CARATINGA- Já há alguns meses uma ponte que interliga a Avenida Dário Grossi ao perímetro urbano da BR-116 em Caratinga, vem apresentando problemas. Primeiro, um buraco, depois a interdição completa, que persiste.

No local está a faixa: “Atenção! Trânsito impedido, ponte em obras”. Mas, apesar da tentativa de bloquear a passagem no local, alguns ciclistas e pedestres se arriscam a passar por uma pequena passagem lateral.

O trecho interditado é uma das principais vias de acesso e os comerciantes das proximidades relatam prejuízos. É o caso de Jocasta de Castro. “Como ficamos em frente à estrada principal, muitos clientes vêm para chegar até a loja, vê que ali está fechado e não chegam aqui. Está difícil sairmos para a rodovia principal também, para caminhão descarregar aqui na loja e, principalmente, para os clientes, que são fundamentais para nós. Acaba perdendo a clientela, pois o pessoal tem que fazer um retorno muito grande, então preferem deixar para outro dia e acabamos ficando no prejuízo. Se não resolver isso logo, todos seremos cada vez mais prejudicados”.

O comerciante Ronaldo Gonçalves de Souza também relata transtornos após a interdição da ponte. “Traz um transtorno para nós, por exemplo, as entregas que tenho que fazer nos bairros Zacarias e Seminário, tenho que dar sempre essa volta toda. Está difícil para todo mundo, inclusive para os motociclistas, o carro chega ali, topa com a ponte, tem que voltar e dá um transtorno danado. Até para pedestre tinha fechado, não passava, o pessoal que quebrou de lado e agora está passando”.

Ronaldo frisa que a expectativa é de que a obra seja retomada, para que os comerciantes possam voltar a utilizar a via. “Absurdo uma ponte dessa parada esse tempo todo, uma coisa que era para ser bem rápida. Estragou, consertasse mais rápido, não sei porque eles estão demorando tanto. Não ligo de gastar mais gasolina, problema é o transtorno, uma coisinha que você vai do outro lado ali, tem que fazer todo esse caminho. A volta que eu dou para abastecer um caminhão aqui, coisa que eu fazia rapidinho. O trânsito aqui é o dia inteiro nesse movimento, mas, infelizmente a obra está parada. Esperamos que solucione rápido”.

Elivânia Gonçalves, auxiliar de escritório, enfatiza que o comércio de um modo geral, que precisa utilizar a BR-116 para facilitar o deslocamento, tem sido prejudicado. “Fica muito difícil, porque pela BR é mais perto e ás vezes é preciso dar a volta pela Dário Grossi, para chegar ao Bairro Zacarias, um caminho muito mais comprido. Esperamos que se resolva logo essa situação”.

PREFEITURA

O DIÁRIO fez contato com a Prefeitura de Caratinga para saber mais informações sobre a obra. Em nota, o executivo comunicou que o trânsito no local foi impedido pelo fato de a situação “oferecer riscos para as pessoas que passam por ali”. “Após análise do engenheiro, foi elaborado um projeto para o revestimento da ponte com nova malha de concreto de aproximadamente 15 cm. A Secretaria está aguardando a chegada de materiais para dar continuidade aos trabalhos. Aproveitamos a oportunidade para pedir a compreensão da população para que não passe pelo referido trecho. Sobre prazo, não há como prever, pois depois da chegada dos materiais e conclusão das obras, ainda é preciso que o cimento fique ‘curado’ para que a via seja liberada”.