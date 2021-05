Prefeito Osmaninho participa de reunião com Romeu Zema durante visita do governador à Caratinga

Uma das reivindicações apresentadas por Osmaninho, em conjunto com São Domingos das Dores e Inhapim, foi o recapeamento da estrada que liga os municípios

SÃO SEBASTIÃO DO ANTA – O governador Romeu Zema (Novo) esteve em Caratinga na última quarta-feira (5) para acompanhar a vacinação no município, que ocorreu na Praça da Estação.

Deputados federais e estaduais, além do prefeito da cidade, Welington Moreira, prefeitos regionais e outras autoridades acompanharam a agenda. Entre eles, o prefeito de São Sebastião do Anta, Osmaninho Custódio (PSDB), o prefeito de Inhapim, Márcio Elias, o “Marcinho” (MDB), e o vice-prefeito de São Domingos das Dores, Nilson Quintanilha (DEM), que esteve representando o prefeito José Adair.

REIVINDICAÇÕES

Paralelo à agenda de visita à cidade, 19 prefeitos da macrorregião estiveram presentes, e cada um apresentou suas demandas.

O prefeito Osmaninho Custódio, juntamente com o prefeito de Inhapim, Marcinho; e o vice-prefeito de São Domingos das Dores, Nilson Quintanilha, apresentaram ao governador, pedidos para aceleração do envio de vacinas aos municípios, e obtiveram como resposta a promessa de um empenho neste sentido. Entretanto Zema fez questão de salientar que esse controle está a cargo do governo federal e que o governo do estado não pode fazer mais do que vem sendo feito para agilizar o processo.

A outra reivindicação apresentada foi à solicitação de um recapeamento asfáltico na Rodovia LMG-823 que liga Inhapim a São Sebastião do Anta. Sobre a possibilidade do recapeamento, os gestores municipais, ouviram do governador que o Estado utilizará os recursos da Vale (Brumadinho) para solucionar os problemas de recapeamento das rodovias mineiras em um prazo de até cinco anos.

“Nosso papel como gestor, é sempre aproveitar audiências como esta com o governador para cobrar as melhorias necessárias para nossos municípios. Juntos pedimos uma posição, pois sabemos o quanto as pessoas sofrem por trafegar em estradas com problemas, como estamos vendo nos últimos anos. Seguiremos otimistas para que tão breve seja possível que este recapeamento aconteça. Também seguiremos firmes na cobrança em relação as vacinas da covid-19, pois nosso objetivo e ver nossa população vacinada e a vida voltando a normalidade. Este é meu compromisso com a população de São Sebastião do Anta”, disse Osmaninho.

Assessoria de Comunicação