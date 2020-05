Prefeito de Vargem Alegre está na UTI com covid-19

VARGEM ALEGRE- O prefeito Neudmar Ferreira Campos, conhecido como Mário (PDT), 61 anos, testou positivo para covid-19 e segue em tratamento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga.

A informação foi confirmada na manhã deste sábado ao DIÁRIO DE CARATINGA, pela Prefeitura de Vargem Alegre, que esclareceu não revelar nome de qualquer munícipe que for diagnosticado, no entanto, o chefe do executivo autorizou que a população seja informada do resultado de seu exame.

Mário realizou dois testes rápidos, sendo o primeiro resultado negativo e o segundo positivo realizado no HMC, onde foi colocado em internação. O estado de saúde do prefeito é considerado estável e ele não possui problemas de saúde.

Em relação às medidas preventivas naquele município, todos estabelecimentos que não são considerados essenciais estão com suas atividades suspensas por prazo indeterminado, até formalizarem requerimento administrativo para conseguirem autorização para funcionamento seguindo alguns critérios. A Portaria foi assinada na sexta-feira (15).