Prazo da revisão biométrica é prorrogado para 06 de março

Medida vale para os municípios de Bom Jesus do Galho, Caratinga, Santa Bárbara do Leste e Ubaporanga

DA REDAÇÃO- O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) decidiu adiar para 06 de março o encerramento dos trabalhos de revisão biométrica em 62 municípios mineiros, incluindo Bom Jesus do Galho, Caratinga, Santa Bárbara do Leste e Ubaporanga. A informação está no Provimento da Corregedoria nº 001/2020.

A decisão foi tomada em virtude de nos dias 15 e 16 de fevereiro, último fim de semana antes do fim do prazo revisional, haver uma manutenção da infraestrutura do cadastro eleitoral, com indisponibilidade de sistemas associados a ele, em âmbito nacional. A reta final do atendimento aos eleitores poderia ser prejudicada, em função da impossibilidade de serem realizados plantões nessas datas.

Com a medida, eleitores de 62 municípios têm até o dia 06 de março para procurarem um cartório eleitoral ou posto de atendimento e fazerem o recadastramento biométrico. Quem perder esse prazo terá o título de eleitor cancelado e não poderá votar enquanto não regularizar a situação junto à Justiça Eleitoral.

Atendimento

Para fazer o recadastramento biométrico ou buscar outros serviços da Justiça Eleitoral, é necessário que o eleitor leve documento de identificação oficial e comprovante de endereço. Quem já tiver o título pode levá-lo, para facilitar o procedimento. Para o eleitor do sexo masculino com mais de 18 anos que for tirar o título pela primeira vez, também é necessário apresentar o comprovante de quitação com o serviço militar.

Em todos os municípios, o atendimento é feito por ordem de chegada ou por agendamento, que deve ser feito no site do TRE-MG ou pelo Disque-Eleitor (148).

Biometria

Nas eleições municipais de 2020, a biometria será obrigatória em 259 municípios mineiros, incluindo os 62 que estão terminando a revisão biométrica. Nas outras 594 cidades, o recadastramento biométrico já é realizado, mas ainda não há prazo definido para o comparecimento do eleitor. Dos 15.730.448 eleitores mineiros, 7.765.183 já fizeram o recadastramento, o que corresponde a 49,36% do eleitorado.

*Com informações do TRE-MG