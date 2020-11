Edgar Martins e Cláudio Polidório compõem chapa única para eleição do Esporte Clube Caratinga

CARATINGA- O Esporte Clube Caratinga irá eleger, no dia 1° de dezembro, a Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo para o mandato do Triênio 2021/2023.

A eleição terá chapa única, com o slogan: “Por um Dragão Melhor!”, tendo por candidatos a presidente Edgar Martins da Silva e vice-presidente Cláudio Polidório Coelho.

Conforme os candidatos, o objetivo é trabalhar em prol do “engrandecimento e crescimento” do Esporte Clube Caratinga, em todas as suas áreas: “tais como, incentivo às atividades esportivas existentes como, Escolinha de Futebol, academia, futebol society, vôlei, peteca, pilates, piscinas/natação, duas quadras de tênis em piso de saibro, tênis de mesa, taekwondo, hidroginástica, funcional, aulas de dança de zumba, massagens, entre outras”.

O foco também está voltado às atividades as recreativas e de socialização, tais como, áreas de confraternização, bares, saunas (masculina e feminina), playground infantil, sinuca, recreação para as crianças, entre outras.

Edgar e Polidório ainda enfatizam que estão assumindo o desafio de manter o bom desempenho da gestão anterior e ampliar ainda mais a atuação e melhorias nas dependências do “glorioso Esporte Clube Caratinga, uma vez que nos últimos anos a agremiação vem crescendo em passos largos”.

O período de votação da nova diretoria será das 19h às 21h30, nas dependências do Clube Caratinga.