Polícias Civil e Militar realizam operação contra o tráfico de drogas no bairro Aparecida

CARATINGA – Na manhã desta quarta-feira (11), as polícias Civil e Militar realizaram uma grande operação no bairro Aparecida com objetivo de combater o tráfico de drogas. Militares do 62º Batalhão com sede em Caratinga, uma equipe da Rocca (Ronda Ostensiva com Cães), do 11º Batalhão com sede em Manhuaçu, e vários policiais civis cumpriram oito mandados de busca e apreensão.

Segundo o delegado regional Ivan Sales, a operação retrata a importância da população de bem no trabalho da polícia. “Essa operação aconteceu depois de diversas notícias-crime que chegaram através do 181(disque denúncia) de tráfico de drogas. Todos os alvos já são conhecidos da polícia, inclusive um dos detidos hoje está com tornozeleira eletrônica”, ressaltou o delegado.

O major Flávio explicou que na operação foram empregados 40 policiais, dez viaturas e dois cães de faro, resultando na prisão de três pessoas, apreensão de um menor, drogas, e dinheiro. “Só em 2020 a PM recebeu 14 denúncias através do 181 do tráfico de drogas nas ruas José Belegard e Travessa Padre Raul Mota, que motivaram a operação. Após as investigações a operação foi deflagrada e vimos que a população está insatisfeita com o tráfico de drogas naquele local”, disse o major.

Na rua Padre Raul Mota um jovem de 23 anos foi preso, e foram apreendidos cinco relógios de pulso, uma barra de maconha, R$ 429,00, um aparelho celular, um cordão dois anéis e um cartão bancário.

Já na rua Professor Olinto foram apreendidos um menor de 17 anos, um pedra maior de crack e 14 pedras menores.

Na rua José Belegard duas pessoas foram presas, e apreendidos R$ 4095,00, dez pinos de cocaína, três pássaros da fauna silvestre, nove pomadas de cloridrato de lidocaína, três cartões de crédito, e seis pedras de crack.