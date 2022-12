Polícias Civil e Militar de Raul Soares detém suspeitos de tentativa de homicídio

Nesta quarta-feira(14), as Polícias Civil e Militar de Raul Soares efetuaram o cumprimento de um mandado de prisão e a busca e apreensão de um adolescente de 17 anos, envolvidos com o homicídio tentado de um homem na cidade.

Os envolvidos são suspeitos de terem realizado um disparo de arma de fogo, que atingiu a vítima no peito, no dia 24 de novembro. Apesar da gravidade do ferimento, a vítima conseguiu ser socorrida e não corre o risco de morrer.

A briga teria ocorrido em razão da disputa pelo ponto do tráfico de drogas no bairro Vila Barbosa, em Raul Soares.

O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, local em que ficará à disposição do Poder Judiciário. Já o adolescente será encaminhado ao sistema socioeducativo.