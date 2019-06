Polícia Militar Rodoviária faz balanço positivo do “Maio Amarelo”

CARATINGA – Este ano, a sexta edição do Maio Amarelo trouxe o tema “No trânsito, o sentido é a vida”, aprovado pelo Contran (Conselho Nacional de Trânsito) e recomendado na Resolução Nº 771, de 28 de fevereiro de 2019. O comandante do 3º pelotão de Polícia Militar Rodoviária, tenente Marcos Arthuzo, considerou positivo o resultado da campanha, que foi realizada na região de Caratinga, Manhuaçu e Espera Feliz, abrangendo uma malha viária de 800 quilômetros.

A campanha começou no dia 1º de maio e foi encerrada no último dia 31 com o focou na prevenção. De acordo com o tenente Marcos Arthuzo, “as falhas humanas como imperícia, imprudência e desatenção são as principais causas de acidentes e por isso foram desenvolvidas palestras e blitzen educativas com apoio das prefeituras da região e Sest/Senat”.

Foram realizadas diversas palestras em escolas e empresas, mostrando as maiores imprudências no trânsito como dirigir alcoolizado, ultrapassagem proibida e excesso de velocidade. Ainda de acordo com o comandante, o foco também foram os motociclistas, que representam 65% dos acidentes na área do 3º pelotão. “Creio que com esse trabalho preventivo temos conseguido conscientizar mais pessoas. Nesta campanha focamos também nas crianças para que fiscalizem seus pais na condução de veículos. A PM abraçou esta campanha e o reflexo será positivo”.