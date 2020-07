Polícia Militar recupera parte de produtos roubados em joalheria na Getúlio Vargas

CARATINGA – A Polícia Militar recuperou parte dos produtos roubados de uma relojoaria da praça Getúlio Vargas.

O roubo aconteceu no último 12 de junho, quando dois indivíduos levaram algumas vítimas para um cômodo nos fundos da loja enquanto outra foi obrigada a abrir as vitrines onde estavam as joias. O prejuízo estimado é de R$ 30 mil.

Segundo Tenente Christófori, parte do material roubado estava enterrado no quintal da casa da mãe de um dos acusados do roubo. Ela foi detida por receptação após apresentar diferentes versões para o fato. No dia 24 de junho a PM cumpriu mandado de prisão nesta mesma residência, no bairro Esperança, e prendeu um rapaz de 20 anos. De acordo com a polícia, ele é um dos assaltantes vistos nestas imagens.