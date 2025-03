Polícia Civil e forças policiais encontraram menina que estava desaparecida

A adolescente foi encontrada em segurança e as circunstâncias do desaparecimento estão sendo devidamente investigadas

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que a adolescente de 14 anos, que estava desaparecida, foi localizada com vida e saúde nesta terça-feira (26/3) e encontra-se em segurança. As circunstâncias do desaparecimento estão sendo devidamente investigadas.

Esse resultado foi possível graças ao empenho da equipe da 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Governador Valadares, com o apoio imprescindível da FICCO, da Polícia Militar de Minas Gerais, da Polícia Militar e Civil de Baixo Guandu/ES, e da Polícia Civil de Linhares.

A colaboração mútua e a dedicação das equipes foram fundamentais para o êxito da operação e para garantir a segurança da adolescente. Maiores informações serão divulgadas oportunamente.

A PCMG agradece o apoio da imprensa na divulgação do cartaz.

Fonte: Jornal da Cidade