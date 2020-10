Polícia Civil deflagra terceira fase da operação Cerebrum em Ipanema

IPANEMA – Na manhã desta quarta-feira (7), a Polícia Civil de Minas Gerais deflagrou nova fase da operação “Cerebrum”, com o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão na zona urbana e rural de Ipanema, em mais uma ação qualificada de combate ao crime organizado.

Na localidade de São Mateus foi apreendida expressiva quantidade de maconha, que estava escondida dentro de um tambor de ração animal. Após buscas na residência, o suspeito não foi localizado.

No centro de Ipanema, durante buscas na residência de um suspeito de comercialização de armas de fogo e munições, foram apreendidos espoletas, peças de espingarda, e grande quantidade de dinheiro, que estava sendo contabilizada até o final dessa edição com apoio do Banco do Brasil de Ipanema.

Segundo a PC, as investigações e diligências seguem para prender os responsáveis pelos materiais ilícitos apreendidos.

A operação contou com a participação de 16 policiais civis, sendo um delegado, uma escrivã e 14 investigadores, de Ipanema e da regional de Caratinga, cinco viaturas foram empregadas.