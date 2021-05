Polícia Civil anuncia leilão de veículos

Evento será dia 17 de maio, em Inhapim

CARATINGA – A Polícia Civil realizará no próximo dia 17 de maio mais um leilão de veículos apreendidos por infração de trânsito na comarca de Inhapim. Segundo o delegado Nilson Belmiro, o leilão será realizado no Salão de Eventos do Clube Oliveira, situado na Rodovia BR-116, s/nº – km 509 (saída de Ubaporanga para Inhapim próximo ao trevo de ligação com Imbé de Minas).

No total serão leiloados 270 veículos entre motocicletas e automóveis, sendo que destes 159 são considerados servíveis, que poderão circular novamente, isto após reforma, vistoria e licenciamento; e 111 sucatas, que não poderão voltar à circulação.

O delegado explica que como medida de prevenção sanitária, para participar do leilão o interessado deverá fazer um cadastramento prévio e somente será permitida a entrada no dia do leilão destas pessoas cadastradas, de acordo com o tamanho do espaço do local do evento. “No evento, haverá lotação máxima, e os interessados se acomodarão em cadeiras individuais, com distanciamento de dois metros entre os assentos”, disse Nilson Belmiro.

O local será totalmente higienizado, contará com álcool em gel 70%, banheiro com água e detergente, bem como serão adotados todos os procedimentos e protocolos de segurança contra COVID-19.

COMO PARTICIPAR

Os interessados em participar do leilão poderão fazer inspeção visual nos veículos, no pátio JV Assistência, que fica na rua Amélia Godinho, nº 949 – Centro – Inhapim, entre os dias 10 e 17 de maio, das 9h às 12h e das 14h às 17h, onde poderão fazer uma inspeção visual nos veículos a serem leiloados.

PRINCIPAIS OBJETIVOS DO LEILÃO

– reduzir o número de veículos recolhidos no pátio, resultando em mais espaço, resolvendo o problema da superlotação;

– ressarcimento ao erário público de impostos não recolhidos;

– evitar problemas de saúde pública como dengue e infestação de roedores e animais peçonhentos, pois com o acúmulo de veículos, exposto ao desgaste natural (sol, chuva etc), estes se tornam locais de reprodução desses animais, inclusive a dengue;

– Impedir danos ao meio ambiente, pois devido ao tempo em que ficam parados e expostos a intempéries o restante de combustível nos tanques e óleo do motor poderão vazar e contaminar o solo;

– Perda ou diminuição do valor mercadológico do bem.

LANCES

Os lances iniciais das motos recuperáveis iniciam em R$ 50,00 e dos carros recuperáveis em R$ 100,00.

O edital e a tabela de veículos a serem leiloados poderão ser baixados no site do Detran-MG (menu leilão), ou diretamente na Delegacia Regional de Polícia Civil, situada na avenida João Caetano do Nascimento, nº 717 – Bairro Limoeiro e no pátio JV Assistência em Inhapim, ou Fervel em Caratinga.

O pagamento dos veículos arrematados será realizado através de DAE (Documento de Arrecadação Estadual), que será entregue ao arrematante no ato do arremate, e deverá ser quitado em agência bancária no prazo de até três dias. Após a quitação, o arrematante receberá a carta, a nota de arrematação, e a liberação para retirar seu veículo do pátio.

ESCLARECENDO DÚVIDAS SOBRE O LEILÃO

Veículos sucatas são os que não estão aptos à circulação em via pública e, consequentemente, tem seu registro baixado na base estadual e no Renavam. Suas peças, entretanto, estarão liberadas para comercialização.

Veículos conservados são os considerados aptos a permanecer em circulação, que poderão ter seu registro na base estadual e no Renavam, transferido para outro proprietário e licenciados normalmente.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ARREMATAR VEÍCULO

PESSOAS FÍSICAS: RG, CPF e Comprovante de Residência.

PESSOAS JURÍDICAS: Contrato Social ou cópia autenticada, CNPJ, RG e CPF do representante, com firma reconhecida, comprovando ser seu representante legal; por sócio dirigente, proprietário ou assemelhado com poderes bastantes, e que satisfaça as demais condições do Edital.

A comissão de leilão frisa que não existem despesas com o pátio e nem tem que pagar comissão para o leiloeiro.

LINK PARA ACESSO DIRETO AO EDITAL: https://www.detran.mg.gov.br/publico/files/upload/edital_e_tab_veiculos_inhapim_1966_2021.pdf

LINK PARA ACESSO DIRETO AO CADASTRO DE PARTICIPANTES: http://leilao.detran.mg.gov.br/pre-arrematantes/cadastrar