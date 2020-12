PM apreende em Coronel Fabriciano menor envolvida em homicídio ocorrido em Caratinga

CEL.FABRICIANO/CARATINGA – A Polícia Militar apreendeu nesta terça-feira (15) uma menor, 17 anos, que é apontada como envolvida na morte de Lucas Pereira de Matos, 24 anos. Este crime foi registrado na madrugada de segunda-feira (14) na rua Delmiro Alvim Machado, bairro Jardim La Vie, em Caratinga.

Em continuidade aos levantamentos referentes ao homicídio, a adolescente envolvida no crime foi localizada e apreendida já na cidade de Coronel Fabriciano, com apoio dos militares lotados no 58º Batalhão. A menor foi conduzida para delegacia de Polícia Civil daquela cidade.

O CRIME

Na segunda-feira (14), a PM recebeu a informação de que havia um corpo caído no bairro Jardim La Vie. A informação ainda apontava que o cadáver apresentava sinais de violência. Uma equipe foi ao local e constatou que a vítima apresentava diversos ferimentos na cabeça. O local foi isolado e a perícia técnica da Polícia Civil foi acionada.

Os militares fizeram levantamentos e tiveram acesso a imagens das câmeras de segurança, sendo constatado que Lucas estava na companhia de dois jovens e da adolescente. Eles iniciaram uma briga, culminando na morte da vítima. No decorrer dos levantamentos, os militares conseguiram identificar todos os envolvidos.

Ontem a menor foi localizada e apreendida em Coronel Fabriciano. Os outros dois envolvidos, 21 e 27 anos respectivamente, não tinham sido detidos até o final dessa edição.