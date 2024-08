PM apreende 106 pinos de cocaína no bairro Aparecida

CARATINGA -Militares apreenderam nessa segunda-feira (12) em Caratinga, 106 pinos de cocaína, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Uma equipe do Comando Tático realizava patrulhamento de rotina nas proximidades de um bar, quando avistou um indivíduo em atitude suspeita. O homem, cujas características correspondiam às de um suspeito conhecido, identificado como sendo um jovem de 19 anos, foi visto mexendo em um matagal próximo ao meio-fio.

Ao perceber a aproximação da viatura policial, o suspeito empreendeu fuga. No entanto, durante buscas no local onde o indivíduo foi inicialmente avistado, os policiais encontraram uma sacola contendo 106 pinos de cocaína.Todo o material apreendido foi recolhido e encaminhado à delegacia de polícia local para os procedimentos legais.