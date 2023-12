PEQUENOS NEGÓCIOS NA ERA DIGITAL

Douglas Nicolas, analista do Sebrae Minas, aborda o tema e dá dicas para quem quer começar a vender on-line e melhorar a presença nas redes sociais

DA REDAÇÃO – Não há como negar, a internet mudou a forma de venda e de consumo. Diante disso, o empreendedorismo digital é um tema cada vez mais relevante na atualidade, pois muitas oportunidades de negócios surgiram, e empreender no ambiente digital se tornou uma opção viável e acessível para muitas pessoas.

Para entendermos este tema, o DIÁRIO entrevistou Douglas Nicolas, analista do Sebrae Minas, que nos explica qual é esse contexto, como ele evoluiu ao longo do tempo, sua importância, as vantagens de empreender, os tipos de empreendedorismo e o perfil das pessoas que empreendem.

Ela ainda aponta um dado. Segundo Douglas Nicolas, a primeira edição da pesquisa Negócios Digitais, realizada pelo Sebrae Minas com 1.185 empresários mineiros, apontou que 56% deles aplicaram recursos financeiros nas plataformas digitais para divulgar e comercializar seus produtos e serviços. “Quase seis em cada 10 donos de pequenos negócios investem em anúncios pela internet para vender mais. A pesquisa inédita realizada pelo Sebrae Minas mostra que presença on-line já é uma realidade para 56% dos pequenos negócios do estado”, explica.

Outra informação é que a plataforma mais acessada pelos donos de pequenos negócios é o WhatsApp Business, utilizada por 76% dos respondentes – o número de microempreendedores presentes na ferramenta é de cada oito a 10 empresários. Para 69%, o Instagram é a plataforma mais adequada, enquanto o Facebook é o principal meio de venda para 45% dos empresários. Para 29%, ter um próprio site da loja torna-se o diferencial do negócio e 18% colocam os produtos em plataformas de marketplace (Amazon, Shopee, Shein, entre outros).

O que é empreendedorismo digital e quais são as vantagens de empreender na internet?

O empreendedorismo digital envolve a gestão de negócios on-line, trazendo benefícios como alcance global, custos iniciais reduzidos e flexibilidade operacional.

Um exemplo é a empresa brasileira Nubank, que começou como uma startup digital de serviços financeiros, oferecendo cartões de crédito e contas bancárias sem agências físicas. Eles se destacaram ao aproveitar a agilidade e os baixos custos do ambiente online para atender um amplo público, conquistando clientes em todo o país.

Quais as principais possibilidades e vantagens que o empreendedor pode obter vendendo pela internet?

Ao vender on-line, o empreendedor tem acesso a uma ampla audiência global, custos de distribuição mais baixos, interação direta com os clientes e facilidade para escalar o negócio, especialmente com a automação de processos.

Um exemplo notável é a Amazon. A empresa começou como uma livraria online e expandiu-se para se tornar uma gigante do comércio eletrônico. A Amazon aproveita a ampla audiência da internet, baixos custos de distribuição e a capacidade de interagir diretamente com os clientes para oferecer uma vasta gama de produtos globalmente.

Quais são as principais características que o empreendedor deve ter para conquistar os clientes neste mercado on-line?

Essencialmente, o empreendedor deve ser adaptável às mudanças de mercado, possuir conhecimento digital, oferecer atendimento ao cliente eficiente e ser inovador para cativar e fidelizar os clientes online.

Quais dicas você daria para quem quer começar a vender on-line e melhorar a presença nas redes sociais?

Conhecer profundamente o público-alvo, investir em marketing digital com técnicas como SEO, manter uma presença ativa nas redes sociais e simplificar a experiência do cliente são passos essenciais para iniciar e prosperar nas vendas online.

O que o empreendedor deve levar em consideração na hora de anunciar na internet, seja no YouTube ou por meio de influenciadores digitais? O que deve ser analisado para que o resultado seja positivo?

Ao anunciar online, é crucial considerar a afinidade do público-alvo com o canal ou influenciador, garantir autenticidade nas parcerias, mensurar resultados com métricas específicas e criar conteúdo relevante e atraente para a audiência específica.

A parceria entre a Nike e o jogador de basquete LeBron James é um exemplo. Ao utilizar o YouTube e outros canais online, a Nike conectou-se diretamente com o público-alvo de LeBron, garantindo autenticidade na mensagem e mensurando o sucesso através do aumento do engajamento e das vendas relacionadas aos produtos promovidos.