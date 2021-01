PC prende último membro ainda em liberdade de grupo criminoso em Ipanema

IPANEMA – Na tarde desta quarta-feira (20), a Polícia Civil de Ipanema deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido contra um membro de grupo criminoso que atuava na cidade.

Um jovem, 21 anos, era considerado o nº 2 no grupo criminoso chefiado por indivíduo que foi preso em novembro pela Polícia Civil. Segundo as investigações da PC, o grupo criminoso se autodenomina B.D.I., e era integrado por diversos criminosos que praticavam crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menores, ameaça, homicídio e outros, além de empregar violência e grave ameaça contra moradores do bairro Nova Cidade para que não denunciem seus crimes e esconderijos de armas e drogas.

Durante todo o ano de 2020 a Polícia Civil prendeu diversos membros deste grupo e também realizou a apreensão de armas, drogas, dinheiro e outros objetos.

“Com mais essa prisão, a Polícia Civil declara o fim desse grupo de desordeiros, e reafirma que nenhum criminoso, sozinho ou em grupo, terá liberdade de praticar crimes impunemente, perturbando a ordem pública e a tranquilidade dos moradores”, pontua o delegado Alfredo Serrano.