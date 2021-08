PC prende suspeito de tentativa de feminicídio

VARGEM ALEGRE – A Polícia Civil de Minas Gerais em Caratinga, através da Delegacia de Atendimento a Mulher, cumpriu nessa última segunda-feira (2), mandado de prisão preventiva em desfavor de um suspeito pela prática de feminicídio na forma tentada.

A delegada Tatiana Neves Breder explicou que segundo apurado, no último dia 17, o suspeito desferiu quatro facadas contra sua ex-companheira, 46 anos, a qual foi encaminhada ao hospital e submetida à cirurgia, tendo em vista a gravidade das lesões, “somente não vindo a óbito em razão do célere atendimento médico”.

“Foi feito boletim de ocorrência de lesão corporal, mas descobri que foi um feminicídio na forma tentada. O suspeito chegou em casa, eles discutiram, então ele começou a golpeá-la. A filha de 16 anos ouviu gritos de socorro e presenciou o pai esfaqueando a mãe. Ela então segurou o pai até que a mãe conseguisse correr e pedir ajuda”, disse a delegada.

Diante do caso, a Polícia Civil instaurou o inquérito policial e o concluiu com o indiciamento do suspeito pela prática de feminicídio qualificado tentado e também pelo crime de estupro conta a vítima, vez que o mesmo manteve relação com a vítima mediante violência e grave ameaça.

“Estão juntos há 19 anos, mas sempre foi um relacionamento abusivo, até mesmo antes da filha nascer, mas a vítima tinha medo de denunciar, porque o suspeito sempre ameaçava mãe e filha”, informou Tatiana Neves.

Diante da gravidade dos crimes, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do suspeito, que foi prontamente deferida pelo poder judiciário.

A decisão foi pautada na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e segurança de futura aplicação da lei penal e proteção da vítima.

A delegada ressaltou ainda a importância das mulheres não se calarem diante da violência doméstica. “A vítima vivia nesse relacionamento abusivo, se ela não tivesse se calado, a gente conseguiria ajudar de outra maneira. A gente tem a medida protetiva que ajuda muito a vítima, porque a partir do momento que o agressor tem ciência disso, se ele descumprir, até mesmo enviando mensagens por aplicativos ou rede social cabe a prisão preventiva”.

O suspeito foi encaminhado ao presídio de Caratinga, evitando-se, assim, a prática de novos delitos e salvaguardando a vida da vítima.