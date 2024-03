PC prende homem indiciado por tentativa de homicídio

Crime foi registrado em um supermercado em 17 de fevereiro de 2024

CARATINGA – Na manhã dessa sexta-feira (15), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios de Caratinga, deu cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido em desfavor de um homem indiciado pela prática do crime de homicídio qualificado tentado ocorrido no dia 17/02/2024, dentro do Supermercado do Irmão. O indiciado tem 33 anos e já possui antecedentes criminais por crime de tráfico de drogas e homicídio.

Segundo o delegado Sávio Moraes, autoridade responsável pela investigação, os elementos de informação que foram produzidos durante a investigação indicaram que o crime foi praticado por motivo fútil e que a vítima, um homem de 47 anos, foi surpreendida pelo autor. “O indiciado se apresentou voluntariamente na delegacia três dias após o crime, ocasião em que assumiu a autoria delitiva, afirmou ter utilizado um revólver calibre .22 para prática delituosa e detalhou que praticou o crime por estar desconfiado que sua esposa estivesse tendo um caso extraconjugal com a vítima”, detalhou a autoridade policial.

O delegado ainda informou que o investigado foi preso no momento em que estava trabalhado em uma obra, na avenida Dário Grossi, e que o inquérito já foi concluído e remetido à justiça, tendo o investigado sido indiciado pelos crimes de homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo.

Após a formalização dos procedimentos concernentes à Polícia Judiciária, o indiciado foi encaminhado ao Sistema Prisional onde se encontra à disposição da Justiça.