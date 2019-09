PC conclui inquérito de homicídio no Esperança

O crime aconteceu em março na “Rua da Cadeia”

CARATINGA – O delegado Rodrigo Cavassoni falou na tarde de ontem sobre a conclusão do inquérito da morte de William Pereira de Paiva, ocorrida em 14 de março deste ano na rua Coronel Antônio Saturnino, a “Rua da Cadeia”, no bairro Esperança.

Segundo o delegado Cavassoni, a partir da morte do William, a Polícia Civil instaurou inquérito e com as investigações foi possível identificar a motivação do crime e os verdadeiros autores. O delegado explicou que a motivação está interligada em uma vingança e ao tráfico de drogas.

De acordo com as investigações da PC, em 2018, William contratou Anthonie Guilherme de Oliveira, 18 anos, o “Guilherme Coronel” para executar Lucas Ferreira Lima, 22, conhecido como “Lucas Boi”. Na época, Lucas Boi resistiu aos ferimentos, mas ficou paraplégico. “Um mês depois da tentativa de homicídio, William foi preso por roubo e ficou aproximadamente um ano no presídio, o que justifica o lapso temporal para ter uma vingança contra William”, disse o delegado.

Dois dias depois de ter saído do presídio, William foi executado e para isso, segundo o delegado, “Lucas Boi” contou com apoio de seus aliados no tráfico de drogas que são o Nicolas Gomes de Brito, 20, “um dos principais articuladores desse crime”; um menor de 17 anos e Luís Henrique Lopes de Oliveira, 22. Conforme a PC, eles planejaram o crime e executaram Willian. “A PC conseguiu ‘desenhar’ toda a trajetória do crime, a execução foi feita pelo menor, que depois de executar desce a rua e entrega a arma para o Luís Henrique, que por sua vez retorna e entrega para o Nicolas, que estava em um carro e conseguiu fugir e sumir com a arma”, afirmou o delegado.

Com a conclusão do inquérito a Polícia Civil representou pela prisão preventiva de Luís Henrique, Nicolas e Lucas. Segundo o delegado, Lucas foi preso nesta segunda-feira (23), Luís Henrique, cinco dias após o crime foi para a França e estaria na residência do irmão do “Lucas Boi”, Nicolas está foragido e contra o menor está sendo aguardada decisão do poder judiciário.

Os indiciados responderão por homicídio qualificado e corrupção de menor.