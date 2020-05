Panorama da prestação de serviço de água e esgoto

No município de Caratinga, população com abastecimento de água é de 86%. Já esgotamento sanitário alcança 79% dos habitantes

DA REDAÇÃO- A Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (Arsae-MG) disponibilizou relatórios de panoramas sobre a prestação dos serviços de água e de esgoto nos 644 municípios regulados pela Agência. O objetivo é informar usuários, prefeituras e o público geral sobre situação do abastecimento de água e do esgotamento sanitário e destacar a importância desses serviços.

Cada relatório abrange dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) e informações recebidas periodicamente dos cinco prestadores de água e esgoto regulados pela Arsae-MG: Copasa, Copanor, Cesama (Juiz de Fora), SAAE de Itabira e SAAE de Passos.

São informações relacionadas a situação contratual, incluindo prazos e as regiões do município contempladas no contrato; população atendida ou com rede de abastecimento de água e de coleta de esgoto à disposição; resumo sobre a qualidade da água distribuída e eficiência do tratamento de esgoto; situação de processos de fiscalizações já realizadas.

O trabalho foi desenvolvido pela Gerência de Informações Operacionais (GIO), que elaborou os relatórios, em parceria com a Gerências de Informações Econômicas (GFE), que desenvolveu a página de consulta. Ao longo da execução, tomou-se o cuidado de elaborar dois relatórios nos casos em que havia dois prestadores no mesmo município. Além disso, a divulgação considerou apenas informações públicas, que não são protegidas por sigilo.

CARATINGA

Em relação à situação contratual, de acordo com o documento (informações relativas à sede municipal), Caratinga tem como prestador a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), para contrato de concessão para água e concessão para esgoto, tendo por objeto os serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. A vigência é de 14 de agosto de 1972 até 1° de dezembro de 2028.

A abrangência do contrato, conforme dados do prestador de novembro de 2019 é que, de uma população total estimada em 92.062 habitantes, 77.732 pessoas estão na área de concessão, sendo contempladas as localidades de Caratinga (sede) e os distritos de Cordeiro de Minas, Dom Lara, Dom Modesto, Patrocínio, Santa Efigênia, Santa Luzia, Santo Antônio do Manhuaçu, São Cândido, São João do Jacutinga e Sapucaia.

O panorama dos serviços prestados aponta que no município a população com abastecimento de água é de 86%, sendo 25.629 ligações ativas e 4.186 ligações factíveis de água. Já a população com esgotamento sanitário é de 79%, sendo 21.033 ligações ativas e 2.105 ligações factíveis de esgoto.

Somente na sede municipal, a população abastecida com água é de 87%, sendo 22.908 ligações ativas e 3.552 ligações factíveis de água. A população com esgotamento sanitário corresponde a 79%, sendo 21.033 ligações ativas e 2.105 ligações factíveis de esgoto.

Outras localidades (exceto sede municipal), a população com abastecimento de água é de 75%, sendo 2.721 ligações ativas e 634 ligações factíveis de água.

As ligações factíveis correspondem aos casos em que existe rede coletora de esgoto disponível, mas que o usuário não realiza a conexão, embora esteja conectado à rede de água.