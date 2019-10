PAINEL 29-10-2019

Rominho no PV

Quem tem feito várias reuniões e buscado apoio para uma possível candidatura a prefeito é Rominho Costa (MDB). Recentemente o vereador esteve em conversa com Pedro Leitão, que teria o convidado para ir para o seu partido, o PV. Rominho indo para o PV poderia sair candidato a prefeito ou mesmo fazer uma dobradinha: Rominho e Pedro ou Pedro e Rominho. Na política tudo pode acontecer, inclusive nada.

R$ 281 milhões

O orçamento geral do município de Caratinga, para o exercício financeiro de 2020, estima à receita bruta em R$ 299.710.648,50 (duzentos e noventa e nove milhões, setecentos e dez mil, seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos), com uma dedução de R$ 18.096.212,50 (dezoito milhões, noventa e seis mil, duzentos e doze reais e cinquenta centavos), referente à contribuição ao FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) e descontos concedidos, apresentando uma receita líquida de R$ 281.614.436,00 (duzentos e oitenta e um milhões, seiscentos e quatorze mil, quatrocentos e trinta e seis reais).

Contra 50%

O vereador Johny disse não concordar com o artigo Art. 5º do projeto que fala sobre “Abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento das despesas, utilizando como recurso a anulação parcial ou total de dotação até o valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) da Receita Prevista, conforme inciso III do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/1964.”. “Penso que fere a liberdade do poder legislativo em fiscalizar o executivo visto que a maior recomendação do MP de contas gira em torno de 10%, o resto é considerado falta de planejamento”, alega Johny.

Primeira discussão

Esse projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município de Caratinga para o exercício financeiro de 2020, entrou em primeira discussão na reunião da Câmara no último dia 21 e já passou, com parecer contrário do vereador Johny, acompanhado pelos colegas Rominho e Helinho, que não concordam que o prefeito possa movimentar até 50%, sem ter que passar pela Câmara. Inclusive a votação teria ido para a Casa sem a manifestação da Comissão de Orçamento, o que seria obrigatório de acordo com o regimento interno.

Censo Agro I

O IBGE divulgou na última sexta-feira (25), os resultados definitivos do Censo Agro. No ranking mineiro, que contabiliza 10 municípios, no quesito lavoura permanente (como frutas e café, por exemplo), Caratinga que sempre foi lembrada por seu potencial para o agronegócio, ficou “apagada”. Em área colhida, Manhuaçu aparece em terceiro lugar com 18.624 hectares. Já Caratinga alcança 9.084 hectares, pouco mais que a metade da vizinha cidade, ficando de fora da lista.

Censo Agro II

Por número de estabelecimentos, Caratinga aparece no ranking, desta vez em 5º lugar, com 2.094 estabelecimentos. Por outro lado, Manhuaçu lidera o ranking mineiro com 2.811 estabelecimentos. Os dados consideram estabelecimentos seja por produtor individual; por meio de condomínio, consórcio ou união de pessoas (inclusive casal, quando os dois forem responsáveis pela direção); por sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada.

Balança Comercial I

Os números da balança comercial de janeiro a setembro também trazem importante reflexão para a economia local. Caratinga registrou US$ 38,97 milhões em exportações e US$ 0,4 milhão em importações, ou seja, um saldo de US$ 38,57 milhões com superávit. As exportações subiram consideravelmente em relação ao mesmo período de 2018, no entanto, as importações tiveram uma queda de quase 60%.

Balança Comercial II

No mesmo período de 2019, Manhuaçu registrou US$ 168,68 milhões em exportações e US$ 12,3 milhões em importações. O saldo de US$ 156,38 milhões com superávit, mas também foi registrada queda nas importações de quase 48%.

Comcafé

A Prefeitura de Caratinga encaminhou projeto de lei ao legislativo, com objetivo de instituir o Conselho Municipal Gestor do Centro de Excelência do Café (Comcafé), de caráter consultivo e deliberativo. A intenção é regular, organizar e aperfeiçoar o funcionamento das instalações e a gestão do Centro de Excelência do Café “Robinson Leite de Mattos Filho”, localizado no distrito de Santa Luzia. Mais uma ferramenta a favor do produtor rural.

PPI

Outro projeto de lei do executivo que tramita na Câmara é o Programa de Parcelamento Incentivado (PPI) destinado a oferecer aos devedores condições especiais para a regularização dos créditos municipais tributários e não tributários existentes até a data da entrada em vigor, inscritos na Dívida Ativa, ainda que discutidos judicialmente, ou em fase de execução fiscal já ajuizada, inclusive os saldos de créditos que tenham sido objeto de parcelamento anterior.

Condições de pagamento

Com a adesão, o contribuinte faz jus ao pagamento dos débitos com descontos na multa e juros moratórios de até 90% para pagamento à vista, além de outras condições para o parcelamento. Com a aproximação do final do exercício financeiro da administração pública, a proposta proporciona melhora na arrecadação municipal, aliviando os compromissos a serem atendidos pela prefeitura.

Marcha para Jesus

Caratinga realizou mais uma edição da Marcha para Jesus, no último sábado (26). O evento cristão reuniu centenas de pessoas de várias denominações religiosas, sob organização da Associação dos Pastores Evangélicos de Caratinga e Região, a Pastorear.

Celebrai

Está previsto para os dias 22 a 24 de novembro, o evento ‘Celebrai’, promovido pela 1ª Igreja Presbiteriana Renovada de Caratinga, com o reconhecido trabalho do pastor Josias Júnior.

Ordenação

Quem será ordenado a pastor no dia 30 de outubro é o professor da Rede de Ensino Doctum, Juliano Sepe. Juliano é conhecido pelo seu carisma e tem recebido inúmeras felicitações. A cerimônia acontecerá na Igreja Nova Vida, às 19h30.