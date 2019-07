PAINEL 28-07-2019

Café

Os contratos de café na bolsa de Nova Iorque trabalharam em baixa todos os dias esta semana. Os com vencimento em setembro próximo acumularam 755 pontos de baixa e fecharam nesta sexta-feira (26) a US$ 0,9975 por libra peso. Fundos e especuladores olham apenas para seus interesses de curto prazo e pressionam as cotações sem se preocuparem com os estragos que estão fazendo na vida dos cafeicultores, coisas do mercado imediatista.

Café II

Está mais do que na hora das lideranças da cafeicultura brasileira promover estudos de como enfrentar, com as mesmas armas de fundos e especuladores, algoritmos e inteligência artificial, essas pressões especulativas a cada dia mais rápidas e fortes, do contrário a especulação vale mais que a realidade do setor.

Café III

O mercado físico brasileiro de café apresentou-se calmo, praticamente paralisado. Há muitos anos não presenciávamos uma semana como esta. Estamos em plena entrada da nova safra 2019/2020, o mercado é comprador, mas os cafeicultores não vendem nas bases oferecidas pelos compradores. Resultado: ninguém compra, ninguém vende.

Café IV

A colheita está adiantada e se aproxima do final. A safra é menor, de ciclo baixo e os trabalhos começaram mais cedo devido ao calor acima da média no último verão. Os produtores mostram preocupação com o tamanho e qualidade da safra que está entrando nos armazéns. Ano de safra baixa, qualidade dos cafés inferiores e preços nada atrativos!!! Tem algo estranho no mercado, pensam os mais céticos.

Café V

O clima irregular no segundo semestre de 2018 desorientou fisiologicamente os cafeeiros e as floradas acabaram eclodindo em 4 a 5 etapas. No verão, período de crescimento e amadurecimento dos frutos, novamente o clima não ajudou. O tempo apresentou-se seco em janeiro e bem chuvoso a partir de meados de fevereiro. Além disso, as temperaturas ficaram acima da média, inclusive no período noturno, por longos períodos neste verão de 2019. Essas seguidas intempéries levaram a um precoce e desigual amadurecimento dos frutos. Consequência de uma colheita irregular.

Café VI

O resultado de todo esses percalços climáticos é uma safra menor que a prevista e de pior qualidade. Teremos menos lotes de boa qualidade a finos e um volume maior de varrições, bem como de cafés com xícaras riadas e rio. O volume de CDs produzidos é sensivelmente menor que o estimado inicialmente. Assim os cafés diferenciados além de ter uma safra menor pela bianualidade acrescenta-se o problema pelo baixos índices de CDs ou seja “Cerejas descascados”.

Café VII

Os produtores, responsáveis pela colheita, já sabem do quadro descrito acima. Se juntarmos a esse cenário os dois primeiros eventos climáticos negativos para a próxima safra 2020/2021: a forte frente fria que trouxe geadas “de capote” a muitos cafezais brasileiros e a florada em pleno início de inverno devido a mais chuvas fora de hora, fica fácil compreender a resistência dos cafeicultores brasileiros em vender sua safra de ciclo baixo, com custos mais altos devido ao valor do dólar na época da compra dos insumos, nos preços oferecidos pelos compradores. Esses preços estão abaixo do custo de produção. Se não pagam, os produtores não vendem.

Café VIII

A bolsa de Nova Iorque do fechamento do dia 19, sexta-feira, até o fechamento do dia 26 (sexta), caiu nos contratos para entrega em setembro próximo 755 pontos ou US$ 9,99 que representou R$ 37,68 por saca. Em reais, as cotações para entrega em julho próximo na bolsa fecharam no dia 19 a R$ 531,55 por saca, e sexta agora dia 26 a R$ 497,71. Na sexta-feira, nos contratos para entrega em setembro a bolsa de Nova Iorque fechou com baixa de 90 pontos.

Mercado de Café safra 2018/2019 Cafés Físico Fech. Mín. Máx. CD Finos 26/07/19 470,00 520,00 Fino/Extra 26/07/19 430,00 450,00 Boa Qualidade 26/07/19 420,00 430,00 Duro Fraco 26/07/19 370,00 390,00 Riados 26/07/19 360,00 370,00 Rio 26/07/19 350,00 360,00 Consumo Dura 26/07/19 360,00 370,00 Consumo Riada 26/07/19 350,00 360,00 por saca 60,5 kg – tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes

Política

Na santa terrinha a discussão política está focada na autorização da Câmara para que a prefeitura faça um empréstimo de R$ 12 milhões junto à Caixa Econômica Federal. Com esse dinheiro, o prefeito Dr. Welington pretende recuperar a malha viária e fazer o asfaltamento de ruas nos distritos e bairros da cidade.

Debate

No legislativo caratinguense o clima é de que o projeto passará e com folga, com boa vantagem para situação. Agora para os vereadores da oposição o palanque na tribuna está aberto para o debate entorno das ruas que serão asfaltadas. Uma coisa é certa: Estava na hora de uma revitalizada no centro da cidade.

Vereadores

Outra questão que está sendo batalhada pelos vereadores da oposição é que eles defendem que os investimentos sejam gastos todos em ruas que ainda não foram pavimentadas, ao invés de melhorar o recapeamento na área comercial de Caratinga.

PT

O assessor parlamentar do deputado André Quintão (PT), Luciano Campos, parece que recuou da ideia de ser o presidente do PT no momento. Nos bastidores do partido não se sabe se é um recuo estratégico ou se as alas conservadoras do partido travaram um pouco a articulação agressiva e focada do assessor parlamentar.

PT II

Uma coisa é certa, Luciano está fazendo o PT a se questionar para um novo momento do partido e essa tendência não está acontecendo só em Caratinga, mas em todo o Brasil. Se o PT encolher nas próximas eleições, diminuindo o número de prefeitos e principalmente de vereadores, é bem possível que haja uma debandada intensa do partido em nível nacional.

PT III

O velho sábio e polêmico Elói Beneduzzi, articulador experiente do PT, já disse que o partido em Caratinga não tem mais como se encolher, pois nem um vereador conseguiu eleger nas eleições passadas.

PSDB

E os tucanos de Caratinga? Se o PT debate sobre a necessidade de mudanças na santa terrinha para não perder mais espaço político, o PSDB parece que sumiu de vez. O partido que era “coordenado” pelo ex-prefeito de Caratinga, Ernani Campos Porto, agora está nas mãos do ex-presidente do legislativo, José do Carmo Fontes, que era do PDT.

PSDB II

As pessoas não estão entendendo porque o PSDB saiu das mãos do grupo ligado ao ex-prefeito Ernani e também a Humphrey Lima, se Gustavo Valadares obteve 983 votos na santa terrinha do São João do Caratinga, majoritário e ligado ao ex-prefeito?

PSDB III

Agora o grupo ligado ao ex-prefeito Marco Antônio Junqueira, no caso José do Carmo, conseguiu 866 votos para Paulo Abi-Ackel, número menor do que os obtidos por Gustavo Valadares, e ainda sim fica com a comissão do PSDB em Caratinga? Quem é o Tucano de bico largo na cidade?

Parque de Exposição

Parece que o governo de Dr. Welington com o sucesso da festa da cidade embalou nos eventos da santa terrinha. O Parque de Exposição que estava ocioso até então, recebeu o show do cantor Gusttavo Lima e na tarde de ontem, foi cenário do motocross. O certo que o espaço de eventos em Caratinga já está definido pela administração municipal. Que venham as grandes atrações para a santa terrinha.