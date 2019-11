PAINEL 21-11-2019

Natal

O natal está chegando e várias famílias já estão pensando nas fartas ceias, nos presentes que trocarão, nos enfeites para as casas, nas belíssimas árvores e por aí vai… Mas existem pessoas e instituições de caridade que contam com a ajuda da comunidade para presentear seus internos. A Asadom e a Apae são duas dessas instituições que já começaram suas campanhas e ajudar não é difícil, pois os desejos dessas pessoas são simples como brinquedos, roupas, batons, biscoitos e chocolates… Se você tem condições, não deixe de ajudar, faz bem para quem recebe e muito mais pra quem dá.

Chuvas e buracos

Bastam as chuvas chegarem para a cidade ficar que é buraco puro. Para os motoristas fica difícil até para desviar seus carros, pois podem acabar atingindo uma pessoa, como é o caso da rua Deputado Dênio Moreira de Carvalho. É cada cratera que não tem fim. Não seria a hora de colocar um asfalto de melhor qualidade para que o problema não fique tão grave? Os buracos são sempre os mesmos, é só chover, que ali estão eles.

Chega de Impunidade

A internet, as redes sociais, a tecnologia trouxeram diversas coisas boas e algumas ruins. Racismo, homofobia, intriga, mentiras, tudo que já existe desde o começo do mundo ficou mais fácil ser praticado pela internet, onde em um ato de covardia, o “agressor” se esconde para despejar ódio e enganar pessoas de bem. Os crimes praticados pela internet parecem ficar impunes, mas na realidade a história está mudando. A Polícia Civil de Caratinga demonstrou isso ao prender um homem acusado de estupro virtual tentado. A chantagem foi feita pela internet, através do WhatsApp, mas a polícia não deu mole e o suspeito acabou preso. Chega de impunidade para crimes cometidos através da internet!

Encontro de delegados

A Delegacia Regional de Itabira sediou, nesta terça-feira (19), a Reunião Gerencial do 12° Departamento de Polícia Civil, que ocorre semestralmente. No encontro, coordenado pelo chefe do 12° Departamento, Gilberto Simão de Melo, foram apresentados resultados dos trabalhos desenvolvidos nas unidades Policiais da região, além de planos de ação. Dentre os participantes, os delegados regionais de Caratinga e Manhuaçu, respectivamente, Ivan Sales e Carlos Roberto Souza. Foto: Jornal O Popular

Visita

Na manhã de ontem, o DIÁRIO recebeu a visita de alunos da Escola Municipal Dr. Maninho. Recepcionados pelo editor José Horta, os pequenos puderam conhecer o funcionamento do jornal, desde o trabalho de reportagem até a impressão. Contribuir com o conhecimento dos estudantes e estimular o hábito do conhecimento é muito gratificante!

Skate

Quem vem se destacando como uma jovem promessa do esporte em Caratinga é o skatista Douglas “Tekashi”. O rapaz vem mostrando que a cidade também tem potencial para outras modalidades esportivas e brilhando nas competições. Além de talentoso, “Tekashi” mostra que é um jovem consciente e defende investimentos na pista do Bairro Santa Zita, para possibilitar treinos mais profissionais aos atletas de Caratinga. O DIÁRIO tem acompanhado os passos do skatista, que compartilhou em suas redes sociais.