PAINEL 17-09-2019

Câmara Lotada

A Câmara ficou lotada na noite de ontem quando vários assuntos importantes entraram em pauta. A troca da sede do legislativo, o repasse de R$1,1 milhão ao executivo e a tramitação da regulamentação do serviço de mototáxi na cidade despertaram o interesse do público.

Novo vereador

Na noite desta segunda-feira (16), o vereador Expedito tomou posse na Câmara. Ele entra no lugar de Diego de Oliveira, que assumiu a Secretaria de Educação. Após fazer seu discurso de agradecimento a seus eleitores e família, o vereador convidou a todos os presentes a fazer uma oração.

Johny

O vereador Johny foi fortemente aplaudido durante a reunião ao dar uma resposta ao boletim informativo ‘Cidade das Palmeiras’. Ele foi capa do boletim com a seguinte manchete: “Vereador Johny da Casa de Amparo poderá perder seu mandato por suposto envolvimento em fraude na entidade”.

Johny II

O vereador provou com documentos que não existe nenhuma fraude na instituição que ajuda pessoas que estão nas ruas, sem moradia e sem alimentação e muito menos a possibilidade de perder seu mandato por algo que não fez.

Johny III

Johny continuando sua fala e com documentos em mãos, questionou o fato de no mesmo boletim em que foi atacado, ter a propaganda de uma página da prefeitura. “A minha ficha criminal não é como a desse dono de jornal (mostrou a ficha de Juarez Leite da Costa, o ‘Taka Pedra’ com quase 30 boletins de ocorrência na polícia), não tenho passagem pela polícia, meu trabalho é ajudar as pessoas. É muito estranho no mesmo jornal que o Taka Pedra coloca uma matéria tendenciosa contra mim, ter uma propaganda da prefeitura no valor de R$ 2.480,00. Como funcionário da prefeitura ele ganhava R$ 2.100,00, mas agora recebe R$ 2.480,00 depois de ter sido mandado embora. Isso é um absurdo”, disse o vereador.

Atendimento médico

O vereador Mauro disse que alguns atendimentos médicos estão sendo malfeitos na UPA. “Alguns médicos nem olham para os pacientes e as reclamações são muitas. Vamos verificar esta situação”.

Mototáxi

Representantes da categoria também estiveram participando da reunião do legislativo. A regularização do serviço entrou para tramitação a pedido do vereador Ricardo Gusmão. Uma lei federal já ampara o mototáxi e agora o município deve se adaptar.

Buraco no Limoeiro

O vereador Helinho disse que a prefeitura abriu uma vala na avenida Ana Pena de Faria, bairro Limoeiro, há uns 60 dias e não fechou. Helinho comentou que não sabe o motivo da abertura do buraco e nem o que será feito, mas pediu que seja fechado antes que “alguém caia lá dentro”.

Dinheiro em caixa

Pelo visto o que não tem faltado para a Câmara é dinheiro. Ontem seriam devolvidos um milhão e cem reais para o executivo, porém o prefeito não compareceu. Dr. Welington estava sendo esperado pelos vereadores e pela imprensa para explicar o que fará com o espaço que trocou com o legislativo e segundo auditoria, tem muitas irregularidades, além de falar como usará o dinheiro devolvido.

Nova sede

A Câmara vai precisar mesmo ter muito dinheiro em caixa, pois a sede que funcionará no prédio do antigo fórum precisará passar por várias adequações. Mas como o local é patrimônio tombado, será preciso muita cautela para saber o que pode e o que não pode mudar.

Ótimo relacionamento

Cem mil reais, segundo o presidente Paulinho, serão usados para comprar dois veículos novos para o SAD (Serviço de Assistência Domiciliar). O prefeito Welington Moreira tem mostrado ter um ótimo relacionamento com o legislativo, recentemente conseguiu aprovação de um empréstimo de 12 milhões de reais para aplicar em asfaltamento e agora recebe um milhão e cem reais de devolução.