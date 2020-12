PAINEL 16-12-2020

DESTAQUES

Nesta edição, o DIÁRIO homenageia o destaque da Polícia Militar. Vários nomes já circularam nas homenagens de fim de ano. Sargentos Cleber Ferreira (2011), Romenig Valeriano da Silva (2013), Viviam Lopes (2014); Roberto Miguel Junior (2015); Eduardo Sousa – Inhapim (2016), Hélio Sanches (2018) e Vandeir Batista do Tático Móvel de Caratinga (2019). Em 2020 o destaque do DIÁRIO, é o tenente-coronel Luciano Reis.

DESTAQUE DA PM

O tenente-coronel Luciano Correia dos Reis é natural de Manhuaçu, é casado e pai de dois filhos. Em 5 de janeiro de 2018, Luciano Reis assumiu o comando do 62º Batalhão de Polícia Militar com sede em Caratinga, e tem sido muito elogiado por sua gestão à frente de 25 municípios da região. Além disso, o comandante Luciano constantemente tem apresentado a redução de índices de criminalidade na área do 62º Batalhão.

DESTAQUE DA POLÍCIA CIVIL

Na Polícia Civil alguns delegados já foram homenageados, entre eles, Nayara Travassos (2012), Dagmar Calais (2013), Almir Lugon (2016), Afrânio Marcos (2017); e o delegado regional Ivan Sales (2019). Esse ano o destaque do DIÁRIO, é o delegado Alfredo Serrano, de Ipanema.

ALFREDO SERRANO

Natural da cidade mineira de Mutum, Alfredo Serrano residia há 12 anos em Aimorés, onde também atuava como militar, instituição que ingressou em 2010 e permaneceu até 24 de junho de 2019, quando se desligou para tomar posse no cargo de delegado de polícia.

Em outubro do ano passado Alfredo assumiu a delegacia de Ipanema, e desde então tem realizado brilhantes trabalhos e solucionado vários crimes, dentre eles, roubo de cargas, assaltos e homicídios.

TROFÉU “TIRA”

E ainda falando da Polícia Civil, o delegado regional Ivan Sales foi homenageado nesta segunda-feira (14) com o troféu “Tira”.

O Troféu “O Tira” teve sua institucionalização em 02 de julho de 2002, por meio da publicação no Diário Oficial de Minas Gerais da Resolução nº 6593, da então Secretária de Segurança Pública. A homenagem é indicada para os policiais civis que se destacaram no exercício de suas funções.

Na foto, a superintende de Investigação e Polícia Judiciária, delegada Ana Claudia Oliveira Perry, que indicou o delegado Ivan para a homenagem.