UNIÃO BRASIL

O partido União Brasil já resolveu suas pendências junto à Justiça Eleitoral e está apto a participar das Eleições 2024 em Caratinga. Presidido por Irmão Emerson, o União Brasil precisava apenas atualizar informações no sistema, o que já foi feito. Já se apresentaram como pré-candidatos pelo partido Marcos Inácio, Dayvid da Academia e Rominho Costa.

PEDRO LEITÃO

Pedro Leitão tem rodado por todos os cantos, isso é fato, tendo receptividade. A pré-campanha segue recebendo apoio de diversas lideranças significativas e muitas fora do ambiente político, por acreditarem em sua capacidade de colocar a cidade em primeiro lugar em seu projeto. Quem quiser acompanhar o trabalho pode conferir nas redes sociais.

ANDRÉ ADVOGADO

Técnico de Segurança do Trabalho e já há 17 anos atuando como advogado em Caratinga e toda região, André Gustavo Magalhães se apresenta como pré-candidato a vereador pelo AVANTE. André afirma que tem experiência para elaborar leis e fiscalizar a atuação do Executivo – no caso, o prefeito. Afinal, os vereadores que propõem, discutem e aprovam as leis a serem aplicadas no município. “Renovar. Dar a devida importância e transparência na Câmara Municipal de Caratinga. O respeito tem que voltar. Um desejo não muda nada, uma decisão muda tudo”, disse o pré-candidato.

JOÃO VITOR

Quem também se apresenta como pré-candidato a vereador pelo partido NOVO é João Vitor. Ele pretende representar de modo especial a região dos bairros Zacarias, das Graças e Seminário.

PSDB

Como pré-candidato a prefeito pelo PSDB, o vereador Johny Claudy tem gravado uma série de vídeos ao lado de pré-candidatos a vereador pelo partido, de modo a apresentá-los a sociedade, por meio das redes sociais. Pelo visto, o horário eleitoral já começou nas redes sociais de Johny Claudy, sem o pedido de votos, é claro, pois, a conduta é vedada até o início oficial da propaganda ser liberado pela Justiça Eleitoral. Fato é que o vereador sempre foi bastante ativo nas redes sociais.

MESÁRIOS

A Justiça Eleitoral já deu início à campanha para incentivar as pessoas a se inscreverem como mesárias e mesários voluntários. A ação convida todas as pessoas aptas ao trabalho de mesária e mesário a atuar como voluntárias e colaboradoras do processo eleitoral. O papel da mesária e do mesário é de extrema importância para a Justiça Eleitoral e contribui para o fortalecimento da democracia. Se você ainda não recebeu a convocação para trabalhar, é possível se voluntariar. Basta ser maior de 18 anos e estar em situação regular com a Justiça Eleitoral.

FUNÇÕES DO MESÁRIO

As funções desses colaboradores da Justiça Eleitoral vão desde controlar o fluxo na seção eleitoral, que começa com a chegada das eleitoras e dos eleitores e organização da fila, até a conferência de documentos de identificação de quem vai votar. Mesárias e mesários também preenchem um documento chamado de ata da votação e da mesa receptora, no qual devem ser registradas todas as ocorrências ao longo do dia de eleição. A tarefa permite às voluntárias e aos voluntários vivenciar o processo eleitoral de perto e ajudar eleitoras e eleitores a exercer o direito de voto.