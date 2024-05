Dr. Welington

O prefeito de Caratinga Dr. Welington foi só alegria no momento de inauguração da nova sede da prefeitura municipal de Caratinga, diga-se de passagem, elogiada por muitos que lá estiveram. O prefeito ainda continua pecando na comunicação e pouco divulga seus feitos, ficando bem restrito as instituições que são próximas ao poder de influência da PMC.

Obras

Depois de inaugurar uma obra do Centro Administrativo realizada em tempo recorde, o prefeito Dr. Welington se organiza para fazer pavimentação em dezenas de ruas da cidade e distritos. As máquinas e equipamentos já chegaram no município em breve estarão melhorando o pavimento em várias vias.

Teinha

Dr. Clausiano Peixoto, atual presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, conhecido como Dr. Teinha do partido Rede Sustentabilidade, já comunicou que pretende ser vice na chapa com Pedro Leitão, e o comunicado seria do ex-presidente do PT Gilson Esmael. Teinha está analisando o convite e em breve quer ter um particular com o pré-candidato à prefeito Pedro Leitão.

Renato da Casa do Ciclista

Outro nome que está sendo citado nos bastidores da política, como eventual vice de Pedro Leitão, é o do empresário Renato da Casa do ciclista. Dentro do PT é firme a convicção que a sigla tem de indicar um vice para na chapa pela força do partido, já que o próprio Pedro pouco manifesta sobre quem seria seu possível vice nas urnas de outubro próximo.

Vice de Dr. Giovanni

Já o candidato de oposição, Dr. Giovanni, também anda meio que uma batata quente para resolver sobre seu vice. Ronaldo da Milla que é tido como certo, já no grupo, não é tão certo assim. Indicações como Dayvid da Academia e Marcos Inácio lutam para um espaço na disputa de vice. Dr. Giovanni que optou por uma cantora gospel nas eleições passadas, pelo que percebe não quer inventar mais nestas eleições e ir com alguém da política.

Dayvid da Academia

O empresário do esporte Dayvid da Academia vem trabalhando como homem de oposição e mostrando que pode acrescentar no grupo de oposição como vice. Ele que é tido no União Brasil como candidato do partido para compor com Dr. Giovanni, não abre espaço político e engrossa o coro na disputa.

Marcos Inácio

No União Brasil, o nome de Dayvid é quase um consenso, se não fosse a posição firme de Marcos Inácio em também ser o candidato do partido a prefeito. Nas pesquisas de opinião, Dayvid tem até uma aceitação modesta, mas uma rejeição alta, que pode abrir espaço para que Marcos Inácio aumente seu coro no partido.

Rogério Soares

O candidato do prefeito Dr. Welington, Rogério Soares, comemora os bons resultados nas pesquisas de opinião pública. Ele que há seis meses manifestou o interesse de ser candidato, já está na segunda posição.

Nikolas Ferreira

É esperada a presença do deputado federal Nikolas Ferreira em Caratinga. Ele obteve 7.885 votos nas urnas da cidade em 2022. Nikokas vem para dar o pontapé inicial na campanha de Dr. Giovanni. Nikolas foi disparado o mais votado. Agora é aguardar um pronunciamento de auxílio de verbas na cidade pelo deputado. A iniciativa de trazê-lo é importante e oportuna para Caratinga.

Senador Cleidinho

Cleitinho é outro nome que já esteve por aqui e teve 19.099 votos nas urnas de Caratinga em 2022. O senador é querido pelo caratinguense e seria oportuna sua vinda em apoio ao pré-candidato Rogério Soares. Tanto Nikolas e Cleidinho são aguardados pelas visitas e verbas ao município de Caratinga.

CDL

Nestes dias que antecipam as festividades do Dia das Mães, o que se percebe é que CDL e Associação Comercial muito apáticas no fortalecimento do comércio local. Se as coisas não vão bem na economia nacional, se não houver entusiasmo, ficará difícil e ainda maior. Vamos animar, gente!!!

Arroz

O preço do Arroz disparou nas gondolas dos supermercados. Hoje, os valores praticados estão acima dos 30 reais e as vendas estão assustando até os caixas, devida as compras motivadas pelo receio do desabastecimento do produto. Pra quem achava picanha como item de luxo na mesa do caratinguense, do jeito que vão as coisas, será o arroz.

Café

Enquanto o preço do arroz sobe, o produtor de café vê o preço do moca derreter dentro da safra. Em algumas regiões cafeeiras, a desigualdade de maturação vem fazendo com que o café colhido tenha muita cata, depreciando o produto. A região vai colher bastante café, já a qualidade pode ser diferente de produtor para produtor. Caratinga precisa mais uma vez da safra do café para agitar o comércio que está parado há alguns dias.