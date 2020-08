PAINEL 10-08-2020

Mercado

O mercado de café apresentou-se nervoso e agitado por toda a semana. Os contratos de café na ICE Futures em Nova Iorque oscilaram forte e com rapidez todos os dias. Os com vencimento em setembro próximo, depois de subirem nas duas últimas semanas com consistência, somando 1 660 pontos de alta, recuaram 350 pontos na semana que se encerra hoje. A razão principal foi o fortalecimento do dólar frente ao real. Nossa moeda recuou 4% frente ao dólar, influenciando o comportamento dos operadores. Em reais por saca as cotações em Nova Iorque subiram

Mercado II

O mercado já trabalha com muitas incertezas, com o comportamento do clima e o avanço da covid-19 no Brasil e nos demais países produtores de café da América Latina. A forte e rápida oscilação do dólar frente à moeda do maior produtor e exportador de café do mundo é um complicador a mais na formação dos preços.

Físico

O mercado físico de café no Brasil teve mais uma semana firme e com bom volume de negócios fechados. Apesar das cotações na ICE oscilarem com rapidez todos os dias e recuarem 350 pontos na semana, a forte alta do dólar frente ao real deu sustentação aos preços no Brasil e permitiu o fechamento de um bom volume de negócios.

Avançando

O tempo quente e seco permite agora que nossa colheita avance com rapidez e estima-se que os trabalhos já passaram dos 80%. A qualidade média desses cafés da nova safra é muito boa. Muitos produtores estão antecipando a entrega de seus lotes de “vendas para entrega futura”. Os embarques brasileiros cresceram em julho, o primeiro do novo ano-safra 2020/2021

Embarques recordes

Os números de embarques devem ser divulgados na próxima semana – e deverão crescer mês após mês até o final do ano. A qualidade dos cafés brasileiros melhora ano após ano, ajudando nossos exportadores a conquistar novos mercados e ampliar os tradicionais. Muitos operadores esperam um novo volume recorde, projetando embarques ao redor de 43 milhões de sacas. Nosso consumo interno deve ficar entre 21 e 22 milhões de sacas, assim chegaremos ao final de junho de 2021 novamente com estoque de passagem muito pequeno.

Pós colheita

A safra brasileira de café 2021/2022 será de ciclo baixo, portanto com volume menor que o atual. À medida que nossa colheita se aproxima do final, os produtores mostram preocupação com o estado dos cafezais pós-colheita. Estão bastante desgastados com a produção de uma safra de ciclo alto e o clima que enfrentaram ao longo desse ciclo de produção.

Tempo

O tempo seco em julho ajudou bastante nos trabalhos de colheita e na boa qualidade dos cafés colhidos. Entretanto a pouca chuva contribui para o desgaste dos cafeeiros. O volume de chuvas nos últimos 30 dias ficou bem abaixo da média e não são esperadas boas chuvas neste mês de agosto e em setembro. Se a falta de boas chuvas até outubro vier a se confirmar, teremos uma quebra ainda maior na produção 2021/2022.

A bolsa de Nova Iorque

A bolsa, do fechamento do dia 31 de julho, sexta-feira, até o fechamento da sexta (7), caiu nos contratos para entrega em setembro próximo 350 pontos ou R$ 25,05 por saca. Na sexta-feira, nos contratos para entrega em setembro a bolsa de Nova Iorque fechou com baixa de 155 pontos.

Mercado de Café safra 2020/2021 Cafés Físico Fech. Mín. Máx. CD Finos 07/08/20 610,00 670,00 Fino/Extra 07/08/20 600,00 630,00 Boa Qualidade 07/08/20 560,00 600,00 Duro Fraco 07/08/20 480,00 520,00 Riados 07/08/20 450,00 480,00 Rio 07/08/20 410,00 430,00 Consumo Dura 07/08/20 410,00 430,00 Consumo Riada 07/08/20 400,00 410,00

Política

O prefeito de Caratinga Welington Moreira parece que está reabrindo diálogo forte com o MDB de Mauro Lopes. Nos bastidores, Mauro Lopes e Dr. Welington se encontrarão amanhã com a cúpula do MDB para discutir o apoio do partido a coligação do governo.

Apoio

Nos bastidores os comentários são que a cúpula do MDB tem aprovado o governo de Dr. Welington, mas que queria mais espaço do partido, caso a reeleição do prefeito se confirme. O MDB não está em nenhuma secretaria de governo, não tem a presidência da Câmara e não tem a vice. Ainda o bloco de vereadores do partido apenas Cleon Coelho caminhou com o governo, Rominho e Johny foram oposição à Dr. Welington, daí muita conversa para que as arestas se aparem.

Vices

Os comentários que no MDB cinco nomes podem serem os indicados a vice. José Moises Nacif Junior, ex-deputado Estadual; Cleber Cevidanes ex-presidente do legislativo caratinguense; e Anaelza, irmã de Darlene Passo, ex-chefe de gabinete de Mauro Lopes; José de Assis, ex-prefeito, e Expedito Costa, secretário municipal nos governos de Dário Grossi e Zé de Assis.

Caminhão

Por outro lado, o deputado Mauro Lopes, além de ser o deputado que mais traz verbas na saúde para Caratinga, destinou nessa semana um caminhão para a Secretaria Municipal de Agricultura. O secretário Alcides Leite comenta que Mauro Lopes também é o deputado que mais ajudou nos projetos agrícolas e vê com bons olhos a integração do MDB com o governo.

Giovanni

Se por um lado o governo de Dr. Welington vem buscando a recomposição com o MDB; por outro lado o vice Dr. Giovanni, nos bastidores, já teria firme o MDB numa composição de oposição buscando apoio forte que faltava à sua candidatura.

Giovanni II

Se confirmar o apoio do MDB a Giovanni, fica a retórica: Rominho seria candidato à vice e com apoio de Mauro Lopes? Nos bastidores comentários estão igual fumaça!!! Só não sabemos em qual madeira irá pegar fogo.

PT

No PT, Giuliane Campos vai se firmando como a pré-candidata do partido à prefeitura de Caratinga. O ex-prefeito João Bosco pouco se manifesta e por outro lado, Giuliane vem ganhando espaço e simpatia junto aos militantes.

PT

A resistência de Giuliane no PT é ainda uma velha guarda que não percebeu que a fila anda. Giuliane conta com apoio de parlamentares importantes do partido que vem manifestando a seu favor nas redes sociais.

Ponte do Santo Antônio

As obras ponte do distrito de Santo Antônio do Manhuaçu, que liga a comunidade de São Joãozinho, em Ipanema, e atravessa o Rio Manhuaçu em trecho de 52 metros, estão de vento em popa. Um sonho da comunidade de mais de 50 anos e que era de madeira, pelo visto será de estrutura mista de alvenaria e ferragens. Para região, algo realmente grandioso.