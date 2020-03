PAINEL 08-03-2020

Mercado do café

A semana começou em forte alta no mercado de café. A constatação pelos operadores de que, com a escassez de oferta nas origens, o café mais barato a disposição para entrega imediata são os lotes certificados na bolsa de café futuro, que levaram os contratos de café em Nova Iorque a trabalharem em forte alta. Na última segunda-feira (2) os contratos para maio fecharam com ganhos de 425 pontos. Na terça-feira (3) abriram em alta e ainda foram impulsionados pelo corte emergencial dos juros americanos com a piora do cenário internacional. Fecharam com alta de 660 pontos. Subiram 1085 pontos em dois dias.

Mercado do café II

Na quarta-feira (4), a expectativa era de mais um dia de alta para o café, mas o crescente temor dos mercados financeiros globais com os efeitos do surto de coronavírus na produção, no consumo e nas viagens, contaminou as bolsas ao redor do mundo arrastando as de café junto. O pregão na bolsa começou com baixas técnicas, com especuladores e fundos, face ao agravamento do cenário financeiro, procurando realizar lucros dos três dias anteriores em alta (sexta, segunda e terça-feira). Os contratos de café para maio fecharam com perdas de 380 pontos.

Sobe e desce

Na quinta-feira (5) o pessimismo mundial se acentuou, a escalada do dólar frente ao real aumentou e os contratos de café para maio perderam 705 pontos. Caíram em dois dias 1085 pontos. Coincidentemente o que havia subido nos dois primeiros dias da semana. Na sexta (6) o cenário permaneceu o mesmo e os contratos para maio recuaram mais 395 pontos. No balanço da semana as perdas em Nova Iorque somaram 395 pontos. Como o dólar subiu forte esta semana, em reais por saca praticamente não houve perdas na bolsa de Nova Iorque quando se compara o fechamento de sexta-feira passada com o de sexta atual.

Mercado físico

O mercado físico brasileiro subiu na segunda (2) e terça-feira (3), acompanhando a escalada das cotações na ICE e no dólar. Com os preços mais altos, saíram mais negócios. O volume não foi excepcionalmente alto devido aos baixos estoques em mãos de produtores e também porque diversos cafeicultores, com a rapidez da alta, não tiveram tempo para preparar seus lotes ou decidiram aguardar mais para vender e foram surpreendidos pela rapidíssima mudança na leitura do cenário econômico pelos operadores internacionais. Com a queda das cotações os vendedores se retraíram e o mercado físico brasileiro voltou a travar.

Funcafé permanece

O Conselho Nacional do Café anunciou na última quarta-feira (4) a aprovação da retirada do FUNCAFÉ – Fundo de Defesa da Economia Cafeeira da PEC 187/2019, para evitar a extinção do Fundo. A proposta tratava da desvinculação dos fundos públicos e, com a aprovação, foi preservada a principal fonte de recursos exclusivos ao setor vindos do FUNCAFÉ. Segundo o presidente do CNC, Silas Brasileiro, o FUNCAFÉ não é realimentado há 15 anos, não tendo, portanto, fonte de receita de contribuições específicas. Ponderou que isso faz com que o Fundo não seja responsável pelo excesso de vinculação de receitas que dificulta a gestão fiscal do País.

Embarques

Até o último dia 4, os embarques de fevereiro estavam em 2.2 milhões de sacas embarcadas, contra 2.4 milhões de sacas no mesmo dia de janeiro. Até o mesmo dia 4, os pedidos de emissão de certificados de origem para embarque em fevereiro totalizavam 3 milhões de sacas, contra 3.3 milhões de sacas no mesmo dia do mês anterior. Lembrando que fevereiro teve menos dias úteis.

Preço

Na Bolsa de Nova Iorque, do fechamento do dia 28, sexta-feira, até o fechamento de sexta, dia 6, caíram nos contratos para entrega em maio próximo 395 pontos ou R$ 24,23 por saca. Em reais, as cotações para entrega em maio próximo na bolsa fecharam no dia 28 a R$ 659,58 por saca, e sexta dia 6 a R$ 658,20. Na sexta-feira, nos contratos para entrega em maio a bolsa de Nova Iorque fechou com baixa de 395 pontos.

Política

O prefeito de Caratinga Welington Moreira assinou na última semana, o contrato com a Caixa Econômica de 12 milhões para investir na infraestrutura urbana e rural do município. Recursos segundo fontes, que fazem parte da economia que o município fez quando o estado mineiro não repassou recursos constitucionais. A economia forçada fará diferença agora nos investimentos tão necessários para o município.

Welington Moreira

O prefeito de Caratinga comenta que estes recursos já deveriam ter chegado aos cofres do município, se a oposição do seu governo na Câmara Municipal de Caratinga não tivesse em 2019 obstruído por demais o programa de desenvolvimento da cidade. Para o Welington as obras teriam começado em 2019 mesmo, se não fosse ausência de espírito público de seus opositores.

Chuvas

Se por um lado os vereadores da oposição dificultaram o projeto de investimento do prefeito de Caratinga em 2019 como comenta o prefeito, agora os comentários são sobre a extensão das chuvas no início do ano. Com as licitações realizadas e dinheiro em conta, agora é a natureza.

Passado

Os prefeitos Dário Grossi, Zé de Assis, João Bosco Pessine e Marco Antônio, também se desdobraram para implementar obras de infraestrutura na cidade no último ano de seus mandatos, e no caminho tiveram as “pedras” de Carlos Drummond de Andrade. Será que o atual prefeito e sua equipe conseguirão implementar todo cronograma? Segundo fontes, serão quase 90 ruas a receber essa infraestrutura.

Cordeiros de Minas

O vereador José Cordeiro (PTB) que obteve em 2016 uma votação de 846 votos, e o seu maior oponente no distrito, o ex-vereador Betinho (PSDB) com 601 votos, terão nova disputa política em 2020. Resta saber por quais bandeiras políticas eles estarão disputando em outubro próximo.

PT

Em 2016 ao final da apuração a secretaria nacional de organização do partido dos trabalhadores tinha concluído naquele momento que o partido tinha perdido 60% das prefeituras que comandava em todo país, atingindo apenas 256 prefeituras, e ainda, que 60% destas prefeituras tinham menos de 10 mil eleitores (fonte: Jornal Estado de São Paulo).

PT II

E em 2020? Será que o PT se fortaleceu para manter as 256 prefeituras? Está forte nas cidades pequenas? Está fortalecido para promover uma reviravolta na política? Ou patina como há quatro anos? Quem é o PT do momento na região?

PT III

Nos bastidores da política, os comentários são que o PT vai encolher mais ainda nestas eleições municipais, pelo fato do partido sintetizar muita força na liderança de Lula que é uma expressão do partido nacional, e que sombreia as lideranças estaduais e municipais. No Brasil apenas a capital Rio Branco, do estado do Acre, é administrada pelo partido, e ainda pior, o PT é o 10º partido no país em números de prefeituras.

PT IV

Em Caratinga o PT em todos seus 14 anos de comando da política brasileira, apenas cinco vereadores conseguiram a vaga no legislativo pela sigla: Juarez Gomes de Sá, Cleidinho, Enoque, Vanderlei Dornelas e João das Mudas. Será que em 2020 as coisas irão reverter para o partido da estrela solitária na santa terrinha?

Tairinha

O ex-vereador Tairinha, que nas eleições passadas obteve 552 votos pelo PSDB, poderá se candidatar novamente. Para alguns, Tairinha teria que estar num partido em que o coeficiente de votação o favorecesse, pois por duas vezes ele não foi eleito mesmo tendo votação para isso. Qual será a estratégia do pré-candidato em 2020?

Josué da Silveira

O radialista Josué da Silveira, que obteve 243 votos nas eleições de 2016, deve mudar de partido. Ele, que disputou pelo PT do B, agora no mês de março deverá ir para outra sigla.

Denis Gutemberg

O vereador Denis Gutemberg poderá deixar o legislativo em 2021 e retornar ao executivo. Seu nome é cotado para ser o vice na chapa de oposição e disputar a chapa majoritária. Ele, que teve 545 votos em 2016 pelo PPS, é próximo ao professor Pedro Leitão que o fortalece na indicação de vice na oposição. No executivo Denis foi secretário de Agricultura do ex-prefeito Marco Antônio Junqueira, outra liderança que apoia o voo do vereador.

Enfermeiro Eugênio

Outra liderança que tenta uma vaga no legislativo há algum tempo é o Eugênio Enfermeiro. Em 2016, ele obteve 382 votos. Neste ano, Eugênio deverá se candidatar novamente.

Rosilene Franco

A ex-vereadora Rosilene Franco deverá se candidatar novamente. Nas eleições passadas ela obteve 361 votos disputando contra tudo e contra todos no seu distrito de São Cândido. Com o trabalho que vem desenvolvendo no distrito junto com seu marido Adenilson, as possibilidades dela melhoraram e muito para 2020.

Ricardo Angola

Com o falecimento do vereador João Angola, que teve seis mandatos como vereador em Caratinga, e nas eleições passadas só teve 271 votos, Sapucaia poderá ter o nome de seu filho Ricardo Angola como sucessor de seu pai na política. Taí uma responsabilidade grande para Ricardo, que por certo conheceu bem a política acompanhando o pai.