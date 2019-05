PAINEL 04/05/2019

Exoneração

Com poucos meses de trabalho à frente da diretoria da secretaria da diretoria, Hernandes Huebra foi exonerado do cargo no último dia 30, pelo presidente do legislativo Paulo Barbosa. No lugar de Huebra, entra Renan Gonçalves Dias, conforme portaria publicada na última quinta-feira (2).

Novo Cargo

De acordo com fontes do DIÁRIO, Hernandes continuará na Câmara, mas prestando serviços terceirizados. Ele seria o responsável por um novo projeto chamado “Escola do Legislativo”, que ainda não foi lançado, mas será em breve. O certo é que Hernandes não ficará sem o salário da Câmara.