Paciente que morreu no Hospital CASU não tinha covid-19

CARATINGA– Um homem de 40 anos que estava internado no Hospital CASU e faleceu no dia 31 de março, não tinha covid-19. O resultado do exame do paciente foi divulgado ontem e apresentou resultado não detectável para o vírus.

Tratava-se de um paciente imunocomprometido, ou seja, com os mecanismos normais de defesa contra infecção comprometidos. Por apresentar quadro de desconforto respiratório e sintomas da doença, ficou em leito no espaço COVID, em ventilação mecânica.

Com o resultado, Caratinga segue, conforme boletim epidemiológico emitido na tarde de ontem, com 119 notificações e 15 casos descartados. 104 casos seguem em investigação e cinco pacientes internados.

Até a tarde de ontem, seguiam internados no Hospital CASU um homem de 67 anos, uma senhora de 71 anos, uma criança de 05 anos, e duas mulheres de 32 e 36 anos, com suspeita de infecção pelo COVID-19.

Todos os pacientes estão estáveis, aguardando os resultados dos exames para elucidação do patógeno e recebendo os cuidados de acordo com os protocolos mais modernos e atualizados.