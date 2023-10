Operários morrem soterrados em obra de supermercado no Belvedere

Quatro pessoas morreram após terem sido soterradas em uma obra do supermercado Verdemar no bairro Belvedere, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. As vítimas são três homens, com idades entre 35 e 58 anos, e uma mulher, de 30. Um outro homem, de 26, foi socorrido e atendido pela equipe médica do Samu, sendo encaminhado para Hospital Odilon Behrens. O acidente ocorreu na manhã desta terça-feira (17 de outubro).

A mulher, de 30 anos, trabalhava no local como engenheira. Ela chegou a ser socorrida em estado grave, com uma parada cardiorrespiratória, e encaminhada ao Hospital João XXIII. No entanto, não resistiu.

O acidente

Segundo os bombeiros, a tragédia ocorreu após um talude (plano de terreno inclinado que serve como base de sustentação ao solo) de 3 metros de altura se desprender. A terra que desceu do barranco soterrou e encobriu às vítimas.

A causa do acidente é investigada, e a Polícia Civil vai abrir inquérito para apurar as circunstâncias do acidente. “Assim que acionada, deslocou ao local dos fatos equipe de perícia oficial para realização dos primeiros levantamentos”, informou a instituição, em nota.

Por meio de nota, o supermercado Verdemar, em conjunto com a Construtora Kaeng, responsável pela obra, lamentou o ocorrido e garantiu que irá prestar toda a assistência às vítimas e seus familiares. “A obra contava com profissionais técnicos e com todos os alvarás e licenças, indicando se tratar de uma fatalidade. As autoridades estão no local para apurar as causas”, informou.

Regularidade

A prefeitura de Belo Horizonte informou que a obra onde ocorreu o acidente está regular e o alvará ativo. “O comunicado de obra ocorreu em 14/09, sendo de responsabilidade do Responsável Técnico – RT a estabilidade e demais assuntos referentes ao projeto e estrutura”, detalhou.

O local foi interditado após vistorias da equipe da Defesa Civil da capital. “Responsáveis notificados para providenciar medidas de segurança e mitigação dos riscos. A causa do acidente de será apurada pela Policia Civil”, informou a instituição, em nota.