OAB entrega carteiras a novos advogados e estagiários

CARATINGA – A 8ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Minas Gerais (OAB-MG) realizou mais uma cerimônia de entrega de carteiras na última sexta-feira (24). Na ocasião, cinco advogados e três estagiários em Direito prestaram compromisso solene. O presidente da OAB Caratinga, Samuel Franco, deu boas-vindas aos novos integrantes da instituição.

Além de Samuel Franco, compuseram a mesa da solenidade o diretor secretário-geral, Thiago Rodrigues Oliveira, e o presidente da Comissão OAB Jovem, Edgard Pedro Gonçalves Pereira.

Em seu discurso o presidente Samuel Franco parabenizou os novos inscritos pela conquista da credencial que marca o início de suas vidas profissionais e ressaltou que o advogado exerce papel fundamental na sociedade, sendo essencial à concretização da Justiça, dentro dos fundamentos constitucionais do direito de defesa, do contraditório e do devido processo legal.

“A Constituição estabelece que ‘O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei’. Não podemos falar em Justiça sem falar do advogado. O advogado é o pilar da ordem social. A lei garante ao advogado o direito de exercer a defesa plena de seus clientes, com independência e autonomia, sem temor do magistrado, do representante do Ministério Público ou de qualquer autoridade que possa tentar diminuir o seu papel enquanto defensor das liberdades. As prerrogativas do advogado não são luxo ou privilégios. São garantias fundamentais criadas para assegurar o amplo direito de defesa”, afirmou Samuel Franco. O presidente destacou, também, a grande importância da ética na advocacia e a conduta moral que o advogado deve ter.

Receberam suas carteiras, os advogados Amanda Paula da Silva de Sousa, Kennedy Luiz de Jesus, Laysla Soares Melo, Nilton Pereira de Castro Júnior e Reinaldo Henrique Araújo Silva; e os estagiários Isabelle Rodrigues Lima, Manoel Vitor Dornelas e Natália Maira Freitas Tavares.

A sessão solene teve a participação de amigos e familiares dos jovens profissionais.