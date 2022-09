“O homem da democracia, quando quer saber algo, pergunta para a pessoa do seu lado, e o que a maioria disser, ele assume como verdade. Daí que, no lugar do conhecimento, a democracia criou a opinião pública.”

Tocqueville

Não é novidade para ninguém que a sociedade brasileira atual padece de um comodismo crônico diante das coisas relacionadas à busca da verdade e a aquisição do conhecimento. Há muito tempo nosso povo vem sendo “educado” e tendo a sua consciência formada por coisas relacionadas ao “ouvi falar”, ou, “todo mundo diz isso”, ou, “eu vi na televisão”, etc, entre outras expressões que demonstram o comodismo de nossa sociedade diante da aquisição do conhecimento por conta própria, um conhecimento que vá além do que “todo mundo diz”.

E tal comodidade afeta todas as áreas da sociedade de maneira que, “certo” e “errado”, passam a ser aquilo que a maioria diz ser, sem que haja uma checagem, uma busca pelo conhecimento que vá além do que a maioria diz. Não é fácil buscar e procurar esse conhecimento, ir além daquilo que é aceito pela opinião pública e de “conhecimento” da maioria e, em nosso país, isso se mostra como um trabalho ainda mais duro. Uma parte desse trabalho duro fica por conta do comodismo intelectual, que já é costume da maioria das pessoas de nossa nação, que enxergam o estudo, a leitura, e a busca pelo conhecimento como algo “cansativo”, enfadonho e, até mesmo, sem sentido, e sem nenhum valor. Uma outra parte fica por conta daqueles que utilizam dessa mentalidade para explorar aqueles que pensam dessa forma, utilizam dessa comodidade para alcançar seus objetivos, já que, aqueles que exploram e utilizam daqueles que têm essa mentalidade, naturalmente, não padecem desse mal gerado por esse comodismo.

Infelizmente, por conta desse comodismo, muitas vezes temos nos deixado ser guiados por aquilo que a maioria das pessoas dizem e aceitam como certo ou errado, sem nos esforçarmos para encontrarmos a verdade.

Diante da incapacidade da grande massa em discernir o certo do errado, a verdade da mentira, gerada por nossa falta de conhecimento e cultura pessoal, muitas vezes aderimos ao que a maioria diz e faz. Assim, sem um conhecimento que exceda esse comodismo, que exceda essa estrutura tão explorada em nossa nação, não há como nos livrarmos das amarras culturais que prendem nossa sociedade, de forma que o conhecimento verdadeiro se torna o nosso único meio de sair dessa caixa na qual fomos colocados, ou estaremos sempre fadados simplesmente a repetir o que a maioria faz, sem nem ao menos nos questionarmos o porquê de tais ações.

