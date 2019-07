Nova data, novo local

O livro sobre a vida de Stael Abelha tem nova data para o lançamento. Será no dia 14 de setembro no Instituto Hélio Amaral, a partir de 9 horas da manhã.

A mudança foi boa porque teremos mais tempo para fazer contato com a Stael. Depois, o Instituto é um lugar apropriado para eventos dessa natureza, por ser um verdadeiro museu de cultura, história e arte. Apreciar o local e visitar o acervo rico, já constitui um momento de grandeza condizendo com o livro e com nossa eterna Miss Brasil.

Na abertura haverá espetáculo de arte, que acredito seja a melhor maneira de receber amigos.

Convido todos para esse evento importante. O Hélio merece nosso respeito e admiração por ser um grande escritor e por amar Caratinga. Deixou o Rio de Janeiro e para aqui voltou trazendo seu ideal de enriquecer nossa terra. Stael Abelha, pela conquista que elevou Caratinga às montanhas do mundo, também merece nosso carinho e reconhecimento. Penso que ela ficará muito feliz e emocionada ao receber essa homenagem.

Continuo contando com todos os amigos dessa terra, cujo calor humano é sua característica marcante. Será um instante histórico que enriquecerá nossa forma de eternizar fatos e figuras.

Ao lado, está a capa do livro. Stael oferecendo seu sorriso lindo de ganhou o título. Sua beleza, como está na capa, encantou o Brasil, o mundo e Caratinga que saiu inteira às ruas para aplaudi-la. O conteúdo do livro é a história de sua vida contada com esmero e sensibilidade. Sei que os leitores vão gostar de lembrar fatos passados e outros inéditos. Tudo por conta das pesquisas feitas pelo autor.

Espero todo mundo para juntos homenagearmos nossa Stael.

Marilene Godinho