Foragidos de Raul Soares e Governador Valadares são presos após deportação dos EUA

Naturais de Governador Valadares, Serra Azul e Raul Soares, eles tinham mandados de prisão em aberto no Brasil; dois estavam na lista de Difusão Vermelha da Interpol.

Três brasileiros deportados dos Estados Unidos foram presos pela Polícia Federal na noite desta quarta-feira (11), no Aeroporto Internacional de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Naturais de Governador Valadares, Serra Azul e Raul Soares, eles tinham mandados de prisão em aberto no Brasil, e dois estavam na lista de Difusão Vermelha da Interpol.

Segundo a PF, o valadarense tinha dois mandados de prisão em aberto. Em um deles, foi condenado a 14 anos de prisão por tráfico de drogas e associação para o tráfico. No outro, a condenação é de 5 anos também por tráfico de drogas. Ele constava na lista de Difusão Vermelha da Interpol, que reúne foragidos procurados internacionalmente.

Outro homem preso na mesma operação, de Serra Azul (SP), também estava na lista da Interpol e foi condenado a 4 anos de prisão por tráfico de drogas.

O terceiro detido, de 44 anos, natural de Raul Soares (MG), não constava na lista internacional, mas possuía mandado de prisão em aberto pelo crime de ameaça.

De acordo com a Polícia Federal, as prisões foram realizadas logo após o desembarque do voo de deportados. Após passarem por exames de corpo de delito, os três homens foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.

Fonte: G1