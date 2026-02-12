Prefeito de Itumbiara sofre infarto após saber que genro matou os dois filhos e tirou a própria vida

Dione Araújo foi internado em estado grave depois de ser informado que os dois netos, de 12 e 8 anos, foram mortos pelo próprio pai, Thales Machado, secretário de Governo do município

O prefeito de Itumbiara (GO), Dione Araújo (União Brasil), sofreu um infarto na manhã desta quinta-feira (12/2) ao receber a notícia de que seus dois netos haviam sido mortos pelo próprio pai. O autor do crime foi identificado como Thales Machado, genro do prefeito e secretário de Governo do município. Após assassinar as crianças, ele tirou a própria vida.

Dione Araújo passou mal logo após ser informado sobre o ocorrido e precisou ser socorrido às pressas. Ele foi encaminhado para uma unidade hospitalar, onde permanece internado. O estado de saúde do chefe do Executivo municipal é considerado grave.

Crime em condomínio

O caso aconteceu no condomínio onde a família residia, em Itumbiara, no sul de Goiás, e provocou forte comoção entre moradores da cidade. As vítimas tinham 12 e 8 anos.

De acordo com informações preliminares, Thales Machado teria cometido o duplo homicídio e, em seguida, o suicídio. No entanto, a dinâmica exata dos fatos ainda está sendo apurada pela Polícia Civil.

Publicação antes do crime

Horas antes da tragédia, na noite de quarta-feira (11/2), Thales fez uma publicação nas redes sociais direcionada aos filhos. Na mensagem, escreveu: “Que Deus abençoe sempre meus filhos. Papai ama muito”.

A motivação do crime ainda é desconhecida e segue sob investigação das autoridades competentes. A prefeitura e moradores de Itumbiara lamentaram profundamente o episódio que abalou a cidade.

Fonte: Plox Vale do Aço