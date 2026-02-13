62º BPM lança Operação Carnaval 2026 com reforço tecnológico e emprego de 400 policiais militares

CARATINGA – O 62º Batalhão de Polícia Militar realizou, na manhã desta quinta-feira (12), o lançamento oficial da Operação Carnaval 2026, apresentando à imprensa regional o planejamento estratégico que será empregado para garantir a segurança dos foliões e da população em geral durante o período festivo.

Durante a coletiva, o comandante do 62º BPM, tenente-coronel Fernando de Souza Nóia Gonçalves, destacou que a atuação da Polícia Militar será pautada na prevenção e na presença forte e ostensiva, com foco na manutenção da ordem pública e na promoção de um ambiente seguro para todos.

Neste ano, quatro municípios da área de atuação do Batalhão realizarão eventos carnavalescos: São Domingos das Dores, Raul Soares, Ipanema e Conceição de Ipanema. “Para assegurar a tranquilidade nesses locais, foi desenvolvido um planejamento operacional específico, com reforço do policiamento e estratégias voltadas para o controle de público e a prevenção criminal”, informou.

O comandante ressaltou ainda que o 62º BPM conta com uma importante modernização tecnológica. “A rede de comunicação por rádio da unidade está digitalizada e criptografada, proporcionando maior segurança, agilidade e eficiência nas comunicações operacionais. Além disso, durante os eventos, haverá o emprego de câmeras com tecnologia de reconhecimento facial, ferramenta que auxiliará na identificação de pessoas com mandados de prisão ou envolvidas em práticas criminosas”.

Ao todo, aproximadamente 400 policiais militares serão empregados em toda a área do Batalhão. “Mesmo nos municípios que não terão festividades carnavalescas, serão realizadas operações policiais preventivas, com o objetivo de garantir a tranquilidade de moradores e visitantes que optarem pelo descanso durante o feriado”, frisou.

Como parte das ações de fiscalização e preservação de vidas, a Polícia Militar também realizará a Operação Lei Seca, que será desencadeada no início e no encerramento dos eventos, visando coibir a condução de veículos sob efeito de álcool e reduzir os riscos de acidentes de trânsito.

“A Polícia Militar reforça que a participação consciente da população é fundamental para o sucesso das ações, orientando que foliões adotem comportamentos responsáveis, respeitem as orientações de segurança e acionem a PMMG pelo telefone 190 sempre que necessário”, concluiu o comandante.