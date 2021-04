Município recebe nova remessa

Regional de Saúde de Coronel Fabriciano encaminha 4.200 doses para Caratinga

DA REDAÇÃO- A Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Coronel Fabriciano recebeu na tarde da segunda-feira (5), 38.650 doses das vacinas CoronaVac e AstraZeneca, sendo referentes a 10ª remessa entregue pela SES-MG às regionais de Saúde do Estado. A nova remessa veio com correção de doses referentes ao público quilombolas e população ribeirinha.

Caratinga recebeu o total de 4.200 doses da vacina. Seguindo as orientações do Programa Nacional de Imunizações, as doses da vacina CoronaVac serão utilizadas para iniciar a imunização de 6% dos profissionais das Forças de Segurança; aplicar a primeira dose em 1,26% da população entre 65 e 69 anos e como segunda dose em 7% dos trabalhadores da Saúde; 87% da população entre 75 e 79 anos e 80,4% da população entre 70 e 74 anos. Já os imunizantes da AstraZeneca serão aplicados como segunda dose para 10,2% aos trabalhadores da Saúde.

No grupo prioritário das Forças de Segurança estão os trabalhadores envolvidos em atendimento e transporte de pacientes, resgates e atendimento pré-hospitalar, ações de vacinação contra covid-19 e de vigilância das medidas de distanciamento social, com contato direto e constante com o público, independentemente da categoria.

A distribuição para os 35 municípios pertencentes à SRS/Coronel Fabriciano se iniciou ontem para os municípios polo de micros (Ipatinga, Coronel Fabriciano/Timóteo e Caratinga) e será finalizada hoje para os demais municípios.

