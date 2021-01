Município finaliza repasse dos valores provenientes da Lei Aldir Blanc

CARATINGA- O Departamento de Cultura e Esporte finalizou neste mês o repasse dos valores para as pessoas que participaram dos editais de chamadas públicas para a seleção e concessão de recursos da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc.

O valor total recebido pelo município foi de R$ 655.459,23. Com o montante, 69 projetos da área artística e cultural foram contemplados.

De acordo com a prefeitura, os beneficiados tiveram que realizar uma prestação de contas simplificada de como os valores serão gastos e a partir de agora terão 90 dias para execução dos projetos. Com o término do prazo, deverão prestar contas novamente.