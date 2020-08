Município é contemplado com recursos para centros de enfrentamento à Covid-19

CARATINGA- O município de Caratinga foi contemplado com duas portarias que dizem respeito ao acolhimento dos pacientes com suspeitas de queixas relacionadas aos sintomas de síndrome gripal ou Covid-19 e a classificação de risco. Trata-se de financiamento para a implantação de Centros de Atendimento e Centro Comunitário, em caráter excepcional e temporário.

Os Centros de Atendimento para Enfrentamento à Covid-19 devem funcionar em locais de fácil acesso à população e possuir espaço físico mínimo exigido, resguardadas as diretrizes básicas de biossegurança e privacidade necessárias a cada tipo de atendimento ofertado; atuar de modo complementar às equipes que atuam na Atenção Primária à Saúde, compartilhando o cuidado das pessoas assistidas pelas equipes e prestando assistência àquelas que apresentarem síndrome gripal; e enviar informações aos Sistemas de Informação em Saúde vigentes; e devem ser classificados nas seguintes tipologias.

No caso de Caratinga, a estrutura é do tipo 2 (municípios de 70.001 habitantes a 300 mil habitantes) e contemplará os postos de saúde dos bairros Santa Zita e Limoeiro, a Unidade V (Praça da Estação) e a Policlínica Municipal. O valor é pago por três meses, sendo o total de R$ 240.000 para cada uma das unidades.

A estrutura deve ter médico, enfermeiro e técnico ou auxiliar de enfermagem. O espaço mínimo exigido é de dois consultórios, uma sala de acolhimento, uma a duas salas de isolamento e uma sala de coleta.

CENTRO COMUNITÁRIO

Os Centros Comunitários diferem dos Centros de Atendimento pela estruturação que deverá ser obrigatoriamente em áreas das comunidades e favelas ou adjacências para organização das ações e identificação precoce dos casos de síndrome gripal ou Covid-19.

No caso de Caratinga, que é do tipo 1 (comunidades e favelas com população entre 4.000 e 20.000 pessoas), o repasse mensal é de R$ 60.000, sendo pelo mesmo período de três meses R$ 180.000. Também é necessária a estrutura de médico, enfermeiro e técnico ou auxiliar de enfermagem.

O local contemplado é o Estratégia Saúde da Família Bairro Santa Cruz, situado à Praça Marta Carli, Bairro Santa Cruz.

A reportagem fez contato com a Secretaria de Saúde para saber os serviços já estão em funcionamento, no entanto, até o fechamento desta edição não houve resposta.

===

Finalidade dos Centros de Atendimento e Comunitários para enfrentamento ao covid-19: