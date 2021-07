MP envia recomendação aos municípios da comarca de Caratinga para que adotem medidas que impeçam a revacinação

Em Santa Bárbara do Leste as medidas indicadas pelo Ministério Público já vêm sendo adotadas

DA REDAÇÃO – Na última quarta-feira (14 de julho) o Ministério Público de Minas Gerais alertou os municípios da Comarca de Caratinga sobre pessoas que estão sendo vacinadas com uma terceira dose do imunizante contra Covid-19. De acordo com o documento enviado, os municípios devem tomar medidas efetivas para impedir essa prática, chamada de revacinação.

Em publicação oficial divulgada pelo Ministério Público através das redes sociais, o Órgão alerta ainda que a revacinação, além de trazer riscos à saúde de quem busca tomar uma terceira dose, pode configurar crime de estelionato, com possibilidade de acarretar em pena de reclusão de 1 a 5 anos, e multa.

Em Santa Bárbara do Leste as medidas indicadas pelo Ministério Público já vêm sendo adotadas. “Isso ocorre devido à organização dos profissionais de saúde, que têm efetuado a vacinação mediante agendamento prévio realizado pelas Agentes de Saúde. Além disso, a administração trabalha com transparência e sempre divulga nas redes sociais da Prefeitura e também nos veículos de imprensa da região, as principais informações e orientações referentes à vacinação”, informa a Secretaria Municipal de Saúde.

Segundo a Secretária Municipal de Saúde, a medida tem sido eficaz, uma vez que as agentes de saúde têm contato direto com os moradores do município, pessoalmente ou através das redes sociais e assim, conseguem identificar com maior facilidade o momento exato em que cada morador poderá receber a vacina.

Ainda de acordo com a secretária de Saúde, Rojânia Bordone, o agendamento realizado pelas Agentes de Saúde tem trazido excelentes resultados, pois, a partir desse agendamento, é criada uma lista que é previamente enviada à sala de vacina, já constando nome, idade, CPF e outros dados dos pacientes a serem vacinados.

Além disso, a vacinação está ocorrendo por micro área de atendimento e o público acompanhado por cada Agente de Saúde tem o dia, horário e local de vacinação especificado durante o agendamento e assim, é possível evitar erros e também a revacinação, pois o controle é feito de forma prévia.

Além do controle descrito, de acordo com Rojânia, existe um profissional que trabalha especificamente com a organização das listas repassadas às salas de vacina e com a alimentação do sistema de informação do Ministério da Saúde. Enquanto parte da equipe realiza a vacinação, um profissional fica a cargo de lançar, de forma praticamente imediata, os dados no sistema, garantindo assim a organização da Campanha.

Rojânia ressalta que os profissionais de saúde estão sempre atentos para garantir que os pacientes sejam imunizados no período correto e assim, tem sido possível dinamizar a vacinação, com base nas doses recebidas pelo município.

Na última terça-feira (13), teve início a vacinação dos moradores do município com idade entre 40 e 45 anos. Como os números aumentam dia após dia, até o momento, os registros apontam que mais de 4 mil moradores de Santa Bárbara do Leste já foram imunizadas com a primeira dose e, desses, cerca de 1200 pessoas já receberam a segunda dose.

A expectativa da Secretaria de Saúde é de que, se o município continuar recebendo as doses dos imunizantes em tempo hábil, seja possível cumprir de forma eficaz com o cronograma desenvolvido pelo Governo do Estado de Minas Gerais.

Assessoria de Comunicação