Motorista morre em colisão envolvendo caminhões

Veículo pesado que era dirigido pela vítima desceu pela ribanceira. Acidente foi na BR-116, em Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Um caminhoneiro morreu preso às ferragens na tarde desta segunda-feira (1), depois de se envolver em uma colisão lateral com um veículo que estava parado, “voar” por cima de uma cerca e cair numa ribanceira. O acidente aconteceu no KM 553 da BR-116, em Santa Bárbara do Leste.

Um caminhão com placas de Santa Bárbara do Leste estava no acostamento desde o final da noite deste último domingo (31), pois havia apresentado falha mecânica. Aysllan Monteiro Soares, dono caminhão que estava parado no acostamento, sobreviveu por pouco ao acidente. Ele contou que no domingo estava vindo de São Simão do Rio Preto, zona rural de Simonésia, onde trabalha com cultivo de tomates e seguia junto do seu primo que é o motorista, para o Ceasa. Segundo ele, quando passavam pelo KM 553, já em Santa Bárbara do Leste, o caminhão deu defeito na roda, então eles resolveram parar. “Achei que era um problema simples, liguei para o mecânico, mas não achava as peças. Liguei pro meu pai buscar meu primo para descansar, eu dois amigos passamos a carga pra outro caminhão fretado, para não perder a feira no Ceasa hoje (ontem). Liguei pro meu sócio vender a minha parte e vim buscar o mecânico. A gente não estava encontrando as peças, mas conseguimos arrumar, e quando liguei pro motorista vir, fui olhar a água do caminhão e quando descemos que fechamos o capô, escutei um barulho e afastamos”, contou ainda muito assustado Aysllan.

Mas o pior ainda estava por vir. O caminhão de Aysllan estava estacionado em uma reta, às margens da rodovia. Porém outro caminhão com placas de Serra – ES, que vinha no sentido Realeza a Santa Rita de Minas, acabou colidindo na lateral do que estava no acostamento e “voou’ por cima da cerca, caindo a aproximadamente 150 metros numa ribanceira. “Com o impacto, o meu caminhão bateu em mim e no mecânico e nos jogou lá embaixo, e o outro voou uns 150 metros lá pra baixo. Infelizmente o motorista morreu, foi horrível, foi do nada, era só eu ir embora pra casa e descansar pra amanhã, mas estou vivo graças a um milagre de Deus, quase voamos junto do outro caminhão, tanto é que minha porta ficou agarrada no caminhão dele. Não dá pra saber o que aconteceu, se ele passou mal, ele nem encostou na cerca, passou por cima dela, ele estava em alta velocidade, pode ter dormido, foi um livramento pra nós, mas infelizmente era o dia dele”, explicou o dono do caminhão.

Aysllan e o mecânico Márcio Ferreira tiveram leves escoriações e não precisaram de atendimento médico.

Até o fechamento desta edição não foi possível identificar o caminhoneiro que faleceu. O caminhão que ele conduzia estava carregado com ferragens e seu corpo acabou ficando preso em um local de difícil acesso. Por volta das 19h o corpo foi retirado, mas documentos não foram encontrados, pois a cabine estava esmagada.

Polícia Rodoviária Federal, bombeiros, e a perícia da Polícia Civil estiveram no local para tomar as devidas providências. Um guincho e a funerária foram acionados para retirar o corpo do meio das ferragens e retirar o que restou do caminhão da ribanceira.