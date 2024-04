Motorista é detido após atropelar pedestre e fugir sem prestar socorro

BOM JESUS DO GALHO – Um homem foi preso após atropelar um pedestre e fugir em seguida, nesse domingo (31/3), em Bom Jesus do Galho.

De acordo com a polícia, várias pessoas estavam em um evento, quando, de repente, um homem entrou dentro de um carro, deu marcha ré, depois colocou a primeira marcha e acelerou em direção a um pedestre, atropelando-o propositalmente. O homem fugiu em seguida, sem prestar socorro.

A PM também informou que rastreou o veículo e conseguiu localizar o motorista próximo a Ipatinga. Ele estava alcoolizado e foi preso por dirigir embriagado, por lesão corporal culposa e por não prestar socorro à vítima.

O pedestre foi socorrido por uma ambulância e levado para o Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Fonte: G1 dos Vales