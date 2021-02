Motorista de aplicativo é rendido por assaltantes, agredido e roubado

IMBÉ DE MINAS – Um motorista de 66 anos que trabalha com veículos de aplicativos foi assaltado no final da noite desta última segunda-feira (22), em Imbé de Minas, porém o fato só foi passado para a polícia na noite desta última terça-feira (23).

O motorista contou que por volta das 22h, uma mulher acionou o aplicativo Livre para realizar uma corrida até Imbé de Minas para buscar o seu companheiro que estava à espera na estrada. O percurso foi iniciado na rua Januário Luiz Soares, em Caratinga. Quando estavam na estrada de Imbé, o autor deu sinal de parada e o motorista encostou o veículo, mas ele foi surpreendido pelo segundo autor, que estava escondido na vegetação. A vítima informou ainda que um dos autores é de pele branca e estatura mediana, e o segundo é alto, magro e negro, e os dois estavam armados.

O autor, que portava o revólver, desferiu várias coronhadas na cabeça da vítima, fazendo com que ela saísse do carro de forma abrupta e violenta. Eles imobilizaram, amarraram a vítima e a assentaram no banco detrás do veículo. O autor, que havia agredido a vítima, assumiu a direção do veículo, a mulher ficou no banco da frente, enquanto o terceiro autor também ficou atrás. Feita a tomada do carro, deslocaram de volta para Caratinga.

O motorista disse ter sido ameaçado de morte o tempo todo e que, chegando a Caratinga, os autores o obrigaram a informar sua residência e passaram em frente a ela, como forma de intimidá-lo para que ele não ligasse para a polícia.

Em seguida, os assaltantes foram com o motorista até as proximidades do Posto Caratinga, onde passaram em um bar e compraram um maço de cigarros. Depois os assaltantes foram até o bairro Santa Zita onde realizaram um contato com um quarto indivíduo, nas proximidades da rua Luís Antônio Bastos Cortes, esquina com rua Tomás Cimini.

Após mais de uma hora em poder dos assaltantes, os autores se dirigiram ao bairro Santa Cruz, onde o primeiro autor foi deixado na rua Deputado Dênio Moreira de Carvalho, próximo ao “Murão” e, posteriormente, a vítima foi liberada na rua Doutor Didico, tendo as mãos desamarradas e devolvido o veículo com a chave, sendo-lhe dito para ir embora, enquanto o autor negro e a autora seguiram sentido à travessa Cristo Redentor a pé.

Os autores levaram um celular e R$ 160,00. Temerosa pelas ameaças sofridas no momento do assalto, a vítima foi para casa e acionou a polícia no dia seguinte.

Após as diligências a Polícia Militar conseguiu chegar identificar um dos autores, porém ele ainda não havia sido encontrado até o fechamento desta edição.