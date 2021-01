Motorista de aplicativo assaltada na estrada de acesso para Dom Lara

CARATINGA – Uma motorista, 37 anos, foi assaltada na noite desta sexta-feira (8). Os autores roubaram 200 reais e um celular. O crime aconteceu na estrada de acesso para o distrito de Dom Lara.

A vítima relatou que trabalha como motorista de aplicativo e que ao deixar uma cliente na rua Irmã Rosa da Silveira Costa, bairro Nossa Senhora Aparecida, e se deslocar com seu veículo Corsa Hatch, foi solicitada uma ‘corrida’ e os passageiros estavam nas proximidades da igreja católica. Segundo a vítima, eram três indivíduos e todos estavam com roupas escuras e pediram que os levassem até o córrego Boa Vista (Portelinha).

Conforme a vítima, assim que se aproximavam do local combinado, os autores falaram para continuar a viagem sentido ao distrito de Dom Lara, alegando que faltava pouco para chegar ao destino. Assim que estavam perto de uma igrejinha, um indivíduo de cor parda que estava sentado no banco de trás, anunciou o assalto e contou com apoio dos outros dois comparsas. Os autores tinham uma arma de fabricação caseira e uma faca grande, tipo as usadas por açougueiros. Eles roubaram dinheiro e celular e fugiram em meio a vegetação.

Durante diligências, a PM recebeu informações de quem seriam os autores. Os policiais mostraram fotos de indivíduos contumazes nesse tipo de crime e a vítima foi categórica ao reconhecer um deles. Os militares foram até a casa desse rapaz, mas ele não estava no imóvel.

No decorrer dos levantamentos foi identificada a participação de um menor. Foi feito rastreamento, mas nenhum dos autores tinha sido detido até o final dessa edição.