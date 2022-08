Motociclista sofre grave acidente na BR-458

CARATINGA – Um jovem de 27 anos ficou gravemente ferido na manhã desta quinta-feira (11) ao se acidentar de moto contra uma carreta no Km 121 da BR-458, trecho conhecido como “depressão”, na região do município de Caratinga. Leandro Bernardis dos Santos pilotava a moto Honda Titan 150 quando colidiu contra a lateral do veículo de carga e sofreu ferimentos graves.

Gil Roger de Oliveira, de 48 anos, disse que conduzia um caminhão Scania R450 A6 puxando dois semirreboques (carretas), sentido Caratinga a Ipatinga. Em um trecho sinuoso, deparou com o motociclista que havia invadido a contramão e estava na direção contrária.

O caminhoneiro freou o veículo, além de jogá-lo para à direita, no acostamento, porém não teve com evitar a colisão da moto contra a lateral esquerda da carreta. O motociclista perdeu o controle e caiu, sofrendo lesões graves no corpo.

Uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros socorreu Leandro com politraumatismo, inconsciente e o encaminhou ao Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, onde ficou internado em estado gravíssimo. A vítima foi levada ao bloco cirúrgico, segundo informações da Polícia Militar Rodoviária responsável pelo registro do acidente.

O local do acidente foi periciado pela Polícia Civil e a moto acidentada removida ao pátio credenciado pelo Detran. O motorista da carreta foi submetido a exame de etilômetro (bafômetro), mas não constatou nenhum resultado (zero) para ingestão de bebida alcoólica.

